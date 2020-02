Apple va à nouveau ignorer l’audience du Congrès américain sur l’influence chinoise dans la technologie

Apple a pour la deuxième fois refusé d’assister à une audience du Congrès américain qui aurait examiné sa relation avec la Chine dans le cadre d’une enquête plus vaste sur la confidentialité et la sécurité des technologies.

Siège vide réservé à Apple lors de l’audience du Congrès de mardi sur la Chine. | Source: Cristiano Lima

Apple ne participera pas à une audience en mars convoquée par le sénateur Josh Hawley (R-Mo.), Un critique constant de Big Tech qui a dans le passé mis en garde contre une éventuelle ingérence chinoise dans l’industrie, rapporte le Washington Post.

Hawley a invité Apple et l’application chinoise de médias sociaux TikTok à témoigner lors de la prochaine session. Alors que TikTok a déclaré qu’il prévoyait de mettre à disposition un assistant supérieur à une date ultérieure, Apple n’a pas commenté sa décision de sauter l’audience.

Les sociétés n’ont pas comparu lors d’une audience similaire en novembre, une décision qui a laissé les deux sans défense contre les commentaires censurés de Hawley. À l’époque, Apple et TikTok ont ​​reçu le «traitement de siège vide», avec des pancartes pour les entreprises assises au sommet d’une table de témoins devant une paire de chaises visiblement vides.

Hawley lors de son audience de novembre a présenté une réprimande cinglante des liens d’Apple avec la Chine et le gouvernement du pays et sa dépendance à son égard. Les mouvements de la société dans la région risquent de “compromettre l’autoritarisme”, avait-il déclaré à l’époque, notant que les données Apple Store iCloud des citoyens chinois sur des serveurs exploités en Chine.

Apple maintient qu’il suit simplement la loi chinoise en transférant et en hébergeant les données des utilisateurs sur le sol chinois, mais Hawley, citant les programmes de surveillance de Pékin, a déclaré que cet arrangement pourrait nuire à la sécurité des clients. Les préoccupations du sénateur reflètent celles des défenseurs de la vie privée qui ont exprimé leur opposition à la stratégie d’Apple en 2018.

“Nous sommes habitués, lors d’audiences comme celle-ci, à entendre parler d’Apple en tant que bonne entreprise citoyenne”, a déclaré Hawley en novembre. “Mais le modèle commercial et les pratiques commerciales d’Apple sont de plus en plus enchevêtrés avec la Chine, un fait auquel ils préféreraient ne pas trop penser.”

La volonté d’Apple de s’incliner devant les autorités chinoises est souvent considérée comme contraire à son image soignée en tant que bastion des droits de l’homme, de la confidentialité des données et de la liberté d’expression.

Au-delà d’iCloud, Apple a accepté de retirer des applications controversées à la demande du gouvernement chinois. Plus récemment, la société a retiré HKMaps de l’App Store chinois lors des récentes manifestations à Hong Kong. Lorsqu’elle a insisté sur la décision, la société a déclaré que l’application violait la loi de Hong Kong, une affirmation douteuse considérant que la fonctionnalité de base du titre ne contrevenait pas aux réglementations locales, ni enfreignait les règles énoncées dans les propres directives de l’App Store d’Apple.

La société a une longue histoire de suppression d’applications conformément aux demandes du gouvernement chinois. En 2017, il a retiré l’application du New York Times et plusieurs applications VPN pour de prétendues violations, tandis que l’application Quartz a également été supprimée après avoir fourni une couverture étendue des manifestations de Hong Kong en octobre.