Apple va rouvrir son seul Apple Store en Corée du Sud en mettant l’accent sur le support

Le premier Apple Store à l’extérieur de la Chine devrait rouvrir ses portes à Séoul, en Corée du Sud, et il prendra en charge les besoins de service et les prises en charge.

Apple Garosugil sera le premier magasin à rouvrir après l’arrêt du coronavirus

Apple a annoncé qu’elle voulait commencer à ouvrir certains de ses magasins d’ici la mi-avril, et il semble que l’Apple Garosugil de Séoul atteindra à peine cette marque en rouvrant le 18 avril. C’est le seul Apple Store en Corée du Sud, et avait n’est ouvert que depuis 2018. Le magasin ouvrira avec un horaire ajusté pour assurer la santé et la sécurité de ses travailleurs et de ses clients.

Apple avait auparavant fermé tous les magasins en dehors de la Chine dans le but de freiner la propagation du coronavirus. Les magasins en Chine ont été fermés au début de l’épidémie et sont restés fermés pendant deux mois avant de rouvrir fin mars.

Apple a déclaré dans un communiqué qu’ils pensaient qu’il était suffisamment sûr d’ouvrir un magasin en Corée du Sud, car leurs efforts pour aplatir la courbe avaient montré de grands progrès. Aux États-Unis, les magasins devraient encore ouvrir en mai.

La déclaration acquise par Bloomberg indique que le magasin se concentrera sur les services Genius Bar, mais que les acheteurs peuvent toujours effectuer des achats ou des cueillettes en magasin.

Apple a fourni une aide pour le coronavirus ou apporté des modifications à la façon dont le travail est accompli depuis que l’épidémie est devenue une menace. Apple a même établi un partenariat avec le Emerson Collective pour financer le America’s Food Fund.