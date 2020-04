Apple verrouille la comédie «The Shrink Next Door» avec Paul Rudd et Will Ferrell

Apple a lancé une nouvelle série de comédie limitée à huit épisodes avec Will Ferrell et Paul Rudd qui fera ses débuts exclusivement sur sa plate-forme de streaming.



Paul Rudd et Will Ferrell, vus ici dans “Anchorman”, apparaîtront de nouveau ensemble à l’écran dans Apple TV + exclusif “The Shrink Next Door”.

Alors que la production de la plupart des émissions Apple TV + s’est interrompue pendant la pandémie de coronavirus en cours, le géant de la technologie de Cupertino négocie toujours les droits sur le nouveau contenu de sa plateforme de streaming.

La dernière acquisition d’Apple TV +, “The Shrink Next Door”, est basée sur le populaire podcast 2019 du même nom. Il est décrit comme une “comédie noire inspirée d’événements réels qui détaillent la relation bizarre” entre un psychiatre et un patient de longue date.

“La série explore comment une dynamique médecin-patient apparemment normale se transforme en une relation sans précédent d’exploitation remplie de manipulation, de prises de pouvoir et de dysfonctionnement à son meilleur”, a déclaré Apple dans un communiqué de presse.

Rudd jouera le rôle de “psychiatre des étoiles”, le Dr Isaac “Ike” Herschkopf, tandis que Ferrell jouera son patient de longue date, Martin “Marty” Markowitz. Il s’agit notamment de la première apparition à l’écran du duo depuis “Anchorman 2: The Legend Continue” en 2013.

Apple a donné une commande directe à la série après avoir négocié dans ce qu’elle a appelé une “situation hautement concurrentielle”.

Le spectacle est dirigé par Michael Showalter, connu pour “The Big Sick” et “The Lovebirds”, et est basé sur un scénario de l’écrivain primé aux Emmy Georgia Georgia Pritchett de “Succession” et “veep”.

Il est produit par Civic Center Media, avec MRC Television, Gloria Sanchez Productions, Semi-Formal Productions, Wondery et Bloomberg Media. Rudd et Ferrell produiront également la série.