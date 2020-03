Apple verse jusqu’à 500 millions de dollars pour régler les poursuites pour ralentissement de la batterie de l’iPhone

Une myriade de recours collectifs contre la mise à jour du système d’exploitation de la batterie d’Apple qui aurait pu entraîner un appareil avec une batterie épuisée effectuant des tâches plus lentement pourrait prendre fin.

La gamme iPhone 7 d’Apple

Apple a accepté de payer environ 25 $ par iPhone 6 via iPhone 7 Plus, y compris l’iPhone SE, qui exécutait iOS 10.2.1 ou une version ultérieure. Les propriétaires de l’iPhone 7 et de l’iPhone 7 Plus qui exécutaient iOS 11.2 ou une version ultérieure avant le 21 décembre 2017 peuvent également déposer une demande de compensation.

Dans un rapport publié lundi, . a noté que le règlement du recours collectif doit encore être approuvé par le juge de district américain Edward Davila à San Jose, en Californie.

Les avocats des multiples poursuites déposées ont qualifié le règlement de “juste, raisonnable et adéquat” et: considérable à tous les degrés. “Le programme de remplacement de batterie à prix réduit d’Apple – maintenant expiré – a offert des remplacements pour 29 $ par téléphone.

Les avocats travaillant sur l’affaire recherchent jusqu’à 93 millions de dollars, soit 30% du pool de paiements de 310 $. Ils recherchent également des dépenses de 1,5 million de dollars au-delà des 30%.

À l’heure actuelle, Apple n’a aucun commentaire à ce sujet.

