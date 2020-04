Apple versera 18 millions de dollars pour régler le différend concernant le fiasco de FaceTime

Apple a accepté cette semaine les conditions de règlement dans un recours collectif alléguant que l’entreprise avait intentionnellement “cassé” FaceTime sur des iPhones plus anciens, les membres de la classe devant recevoir un maigre 3 $ chacun pour leurs malheurs.

Révélé dans un dossier judiciaire lundi, Apple a accepté de verser 18 millions de dollars aux demandeurs qui ont fait valoir que la société avait effectivement désactivé FaceTime sur leurs appareils iPhone 4 et 4 comme mesure d’économie en 2014.

Le règlement crée un fonds commun de 18 millions de dollars qui couvre près de 30% du total des dommages moyens estimés par la Dre Justine S. Hastings, Ph.D., une plaignante experte appelée à mesurer l’évaluation du matériel. Les avocats représentant les membres du groupe recevront un montant de 3 $ pour chaque appareil réclamé, bien que cette somme puisse augmenter si d’autres demandeurs ne parviennent pas à encaisser leurs chèques.

Les deux représentants de classe du costume, Christina Grace et Ken Potter, gagneront jusqu’à 7 500 $ chacun en récompense de leur participation à l’affaire.

Les avocats du groupe sont admissibles à recevoir 30% du fonds commun, soit 5,4 millions de dollars, en honoraires d’avocat et 1,1 million de dollars en remboursement de frais. Les avocats des plaignants estiment les dépenses à 8 398 910 $.

Le règlement convenu d’Apple arrive plus de trois ans après que les plaignants ont intenté une action contre la société pour avoir prétendument mis en œuvre une mesure d’économie qui a “cassé” FaceTime sur des combinés plus anciens comme la série iPhone 4.

FaceTime a été lancé en 2010 en tant que technologie de vidéoconférence de première partie pour iPhone. À l’époque, Apple utilisait deux méthodes de transfert pour transférer les données audio et vidéo entre les combinés participants, la première étant une connexion directe d’égal à égal et une deuxième «méthode de relais» reposant sur des serveurs tiers. Les appels FaceTime relayés étaient acheminés via des services tiers gérés par Akamai et étaient donc plus coûteux que les techniques peer-to-peer internes.

Apple s’est contenté de la configuration jusqu’en 2012, lorsque la technologie peer-to-peer de la société a été jugée contraire aux brevets détenus par VirentX. La décision de justice a obligé Apple à cesser d’utiliser ses protocoles de connectivité directe et à acheminer tous les appels FaceTime via des serveurs relais tiers. Avec la popularité croissante du service, ces connexions de données riches ont commencé à coûter des millions de dollars à l’entreprise.

Pour contourner les coûts du serveur, Apple a développé un nouveau protocole peer-to-peer qui a été introduit avec iOS 7 en 2013. À l’époque, une partie des propriétaires d’iPhone 4 et 4s n’étaient pas disposés à mettre à niveau à partir d’iOS 6 sur des rapports selon lesquels le nouveau système d’exploitation causé des problèmes avec les appareils hérités.

Les plaignants dans l’affaire allèguent qu’Apple a mis en place un “FaceTime Break” dans le but de forcer les utilisateurs à iOS 7. Apple a attribué le problème de compatibilité à un bogue, a affirmé la poursuite, citant la correspondance entre deux ingénieurs logiciels.

“Hé, les gars. Je regarde le contrat Akamai pour l’année prochaine. Je comprends que nous avons fait quelque chose en avril autour d’iOS 6 pour réduire l’utilisation des relais”, a déclaré un responsable de l’ingénierie Apple dans une chaîne de messagerie, selon le dossier. Un autre ingénieur a déclaré: “C’était un grand utilisateur de bande passante de relais. Nous avons cassé iOS 6, et la seule façon de faire fonctionner FaceTime à nouveau est de passer à iOS 7.”

Sans iOS 7, les propriétaires d’iPhone 4 et 4s n’ont pas pu utiliser FaceTime comme prévu.

Apple a combattu l’affaire jusqu’en janvier, lorsque la société a accepté de se régler. Le dépôt de lundi détaille les termes de l’accord.

Law360 a rendu compte du règlement plus tôt dans la journée.

Bien qu’Apple ait décidé de s’installer en Californie, la société a rencontré plus de succès dans une affaire presque identique en Floride qui a été classée en avril.