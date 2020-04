Apple veut un iPhone qui ne survit pas seulement sous l’eau, mais qui y est utilisable

Les futurs iPad et iPhones pourraient s’adapter à l’utilisation réelle sous l’eau, et une nouvelle façon de détecter l’orientation à l’aide de la caméra Face ID pourrait voir la rotation de l’affichage guidée par l’angle de votre visage par rapport à l’appareil.

Ce n’est pas un environnement aussi humide qu’Apple pense que vous voudrez peut-être utiliser votre iPhone

Il peut sembler que l’iPhone, l’iPad et même le Mac n’ont pas changé d’interface utilisateur depuis des années, mais en réalité, Apple révise continuellement son logiciel. Apple est également de plus en plus doué pour le matériel survivant sous l’eau, et il continue de chercher à rendre les appareils réellement utilisables lorsqu’ils sont immergés.

Ces problèmes sont revisités dans deux nouveaux brevets, dont l’un concernera tous ceux qui souhaitent vraiment faire fonctionner un appareil iOS sous l’eau. Et l’autre utilise la technologie pour résoudre une gêne petite mais récurrente.

«Underwater User Interface», brevet américain n ° 20200104021, soutient que si vous allez utiliser votre appareil sous l’eau, les commandes doivent être simplifiées pendant que vous êtes immergé.

C’est certainement la chose sur laquelle se concentrer, à quel point il est simple d’utiliser l’iPhone ou l’iPad alors que vous vous concentreriez autrement sur la natation à la surface.

«Les méthodes actuelles d’affichage des interfaces utilisateur pendant qu’un appareil électronique est sous l’eau sont obsolètes, prennent du temps et sont inefficaces», se plaint le brevet. “Par exemple, certaines méthodes existantes utilisent des interfaces utilisateur complexes et chronophages, qui peuvent inclure plusieurs pressions de touches ou frappes de touches, et peuvent inclure des interfaces utilisateur superflues.”

Apple estime également que lorsque quelque chose est encombrant, cela prend également beaucoup de temps. “De plus, ces méthodes prennent plus de temps que nécessaire, gaspillant ainsi de l’énergie”, dit-il. “Cette dernière considération est particulièrement importante dans les appareils fonctionnant sur batterie.”

Un futur appareil pourrait modifier et simplifier ses commandes d’affichage lorsqu’il est sous l’eau, et prendre également en compte la différence que l’eau fait au toucher.

“Il existe un besoin de dispositifs électroniques qui fournissent des méthodes et des interfaces efficaces pour accéder aux interfaces utilisateur sous-marines affichées sur les dispositifs électroniques”, poursuit le brevet. “De telles techniques peuvent réduire le fardeau cognitif pour un utilisateur qui accède aux interfaces utilisateur lorsque le dispositif électronique est sous l’eau, améliorant ainsi la productivité. De plus, ces techniques peuvent réduire la puissance du processeur et de la batterie autrement gaspillée en entrées utilisateur redondantes.”

En d’autres termes, si vous nagez pour votre vie, vous ne voulez pas avoir un “Êtes-vous sûr?” dialogue. Cependant, le brevet d’Apple ne concerne pas seulement le nombre de boutons sur lesquels vous devez appuyer. Il s’agit également de savoir comment l’appareil vous indique que vous avez appuyé dessus.

“[The device] comprend également facultativement un ou plusieurs générateurs de sortie tactile “, dit-il.” Dans certains modes de réalisation, au moins un générateur de sortie tactile est colocalisé avec, ou à proximité d’une surface tactile (par exemple, un système d’affichage tactile) et, facultativement , génère une sortie tactile en déplaçant la surface tactile verticalement (par exemple, à l’intérieur / à l’extérieur d’une surface de l’appareil) ou latéralement (par exemple, dans les deux sens dans le même plan qu’une surface de l’appareil). “

Le but est donc que lorsque vous vous trouvez sous l’eau avec votre appareil, toute l’interface utilisateur change. Il peut vous montrer des commandes plus simples ou supprimer des étapes, puis il peut faire vibrer l’appareil pour montrer quand vous l’avez utilisé.

Il y a beaucoup plus de détails – quelque 40 000 mots – et l’invention est attribuée à pas moins de 16 personnes. Il s’agit notamment de Richard J. Blanco, qui est également inscrit sur un brevet connexe pour «Connecteurs électroniques scellés pour appareils électroniques». Et aussi Xuefeng Wang, précédemment crédité d’un brevet pour un moyen que les appareils peuvent détecter lorsqu’ils sont soumis à une tension suffisante pour qu’ils soient endommagés, et en alertant l’utilisateur à ce sujet.

Utiliser votre visage pour orienter l’appareil

Par ailleurs, le brevet américain n ° 20200104033, “Utilisation de la détection de visage pour mettre à jour l’orientation de l’interface utilisateur”, concerne la rotation d’un écran vers la bonne position.

Tous les iPad ont toujours fait pivoter automatiquement leur écran pour que vous puissiez les tenir en mode paysage ou portrait, et de telle sorte que vous puissiez les tenir n’importe où. Cependant, chaque utilisateur d’iPad a également eu l’expérience de devoir faire pivoter physiquement l’appareil afin de le faire vérifier à nouveau après l’avoir mal tourné.

“L’orientation selon laquelle le contenu est présenté est souvent déterminée à l’aide d’accéléromètres et / ou d’autres capteurs inertiels qui déterminent l’orientation de l’appareil par rapport à la gravité”, explique le brevet d’Apple.

“Il existe cependant souvent des situations dans lesquelles ces capteurs ne peuvent pas déterminer avec précision ou en toute confiance l’orientation du dispositif par rapport à la gravité et le dispositif ne modifie pas ou ne met pas à jour l’orientation du contenu à l’orientation appropriée pour l’utilisateur ou met à jour l’orientation incorrectement “, poursuit-il.

Cela devient confus, vraiment, et la cause la plus courante de la confusion est lorsque l’iPad n’est pas retenu par l’utilisateur, mais est plutôt sur une table.

“[The] l’appareil peut ne pas être en mesure de fournir le contenu dans une orientation appropriée à l’utilisateur lorsque l’appareil est à plat (par exemple, face vers le haut sur une surface plane) “, explique le brevet.” Lorsqu’il est à plat, même si les capteurs peuvent être précisément conscient de la position de l’appareil, l’orientation par rapport à l’utilisateur peut être inconnue. “

Ce n’est guère un problème gigantesque, mais c’est ennuyeux et Apple a clairement entendu beaucoup de choses de la part des gens. “Dans l’une ou l’autre de ces situations, l’utilisateur peut être frustré par la nécessité de réorienter l’appareil et / ou de déplacer l’appareil pour que le contenu s’affiche dans la bonne orientation”, indique le rapport.

La solution est de ne plus compter uniquement sur ces capteurs et de les compléter avec plus d’informations. Plus précisément, nous. L’iPad Pro dispose désormais d’une reconnaissance faciale sous la forme de l’identifiant de visage que nous utilisons pour déverrouiller l’appareil.

La même caractéristique, ou plutôt une petite partie de celle-ci, pourrait être utilisée pour déterminer le chemin autour de notre visage par rapport à l’appareil. Il n’aurait donc pas à nous reconnaître réellement pour l’authentification, il verrait simplement dans quelle direction nous devons regarder l’appareil et modifier ce qu’il montre pour correspondre.

“[Orientation] les données obtenues à partir d’un processus de détection de visage sont utilisées pour déterminer ou mettre à jour l’orientation d’une interface utilisateur d’application (par exemple, du texte et / ou du contenu) affichée sur un écran d’un appareil “, explique le brevet.

Les futurs appareils pourraient détecter l’orientation du visage d’un utilisateur et l’utiliser pour déterminer la bonne rotation pour son affichage

Cela peut se produire chaque fois que l’utilisateur décroche ou réveille l’appareil, et cela peut se produire pendant le processus d’identification de visage normal. Cependant, il pourrait également être déclenché automatiquement si l’iPad a un doute suffisant quant à savoir si ses autres capteurs sont corrects.

Encore une fois, cela ne nécessiterait pas une analyse complète de reconnaissance de Face ID, mais encore une fois, il utiliserait davantage la technologie existante. Le brevet d’Apple suggère que tout cela pourrait aller plus loin, l’appareil utilisant Face ID non seulement pour s’orienter, mais pour modifier les informations qu’il affiche.

Parallèlement à tous les détails techniques sur la mise en œuvre d’un tel système, Apple examine également de manière rigoureuse les problèmes de confidentialité. Un iPad peut être déverrouillé, puis se réorienter en fonction du visage qu’il voit, mais au-delà, l’utilisateur doit pouvoir décider de ce qui se passe d’autre.

“L’utilisation de ces données personnelles permet un contrôle calculé de l’accès aux appareils”, explique le brevet. “[Entities providing or analyzing information] devrait mettre en œuvre et appliquer systématiquement des pratiques de confidentialité qui sont généralement reconnues comme satisfaisant ou dépassant les exigences de l’industrie ou du gouvernement pour maintenir la confidentialité des utilisateurs.

Ce brevet est crédité à Kelsey Y. Ho, Eric J. Blumberg, Benjamin Biron et Colin C. Terndrup. Ho a déjà été répertorié en tant qu’inventeur sur plusieurs brevets connexes, y compris «Opérations de reconnaissance faciale basées sur la pose» et «Relances automatiques pour la reconnaissance faciale».