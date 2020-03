Apple vise des images immaculées dans des lunettes AR et un casque VR

De l’optimisation des images et la réplication des contrôleurs physiques dans la réalité virtuelle ou augmentée à la garantie d’un son parfait, tout est dans les derniers travaux publiés d’Apple, qui englobent son rumeur d’affichage monté sur la tête ou ses lunettes AR.

Détail d’un des nombreux brevets couvrant l’utilisation d’un écran à tête

Apple n’a pas caché qu’il avait des plans pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée, mais une série de cinq nouvelles demandes de brevet montrent à quel point ces plans sont devenus détaillés. Les brevets, déposés séparément et crédités chacun à différentes équipes d’inventeurs, couvrent tout, de ce que vous voyez lorsque vous portez un écran monté sur la tête, à ce que vous voyez lorsque vous ne l’êtes pas.

Trois des cinq visent principalement à s’assurer que l’image présentée à un utilisateur est nette et claire, avec un éclairage uniforme et une luminosité suffisante. Chacun se préoccupe également de la façon dont cela peut être accompli dans les contraintes d’un écran monté sur la tête.

Affichage d’images AR ou VR haute résolution

«Waveguided Display Systems», le brevet américain n ° 20200089014, couvre spécifiquement un moyen d’obtenir des images de haute qualité sans que l’affichage monté sur la tête soit lourd avec du matériel encombrant.

“Les appareils électroniques avec écrans peuvent être utilisés pour afficher du contenu pour un utilisateur”, explique-t-il. “Si aucune précaution n’est prise, les composants utilisés pour afficher le contenu pour un utilisateur dans un appareil électronique peuvent être disgracieux et encombrants et ne pas présenter les niveaux souhaités de performances optiques.”

La réalité virtuelle contourne ce problème en divisant le projecteur qui crée l’image et l’objectif que l’utilisateur voit à travers. Pour un système de réalité augmentée, cette image est combinée avec celle du monde réel que l’utilisateur regarde. Acheminer l’image AR et la combiner avec la vraie s’appuie sur un système optique appelé guide d’ondes. Apple prévoit d’intégrer des “structures de séparateur de faisceau” pour maintenir les différents niveaux de lumière de l’AR et de la réalité cohérents.

“Un appareil électronique peut avoir un affichage qui émet une lumière d’image, un guide d’onde et un coupleur d’entrée qui couple la lumière d’image dans le guide d’onde”, poursuit le brevet. “Les structures du séparateur de faisceau peuvent reproduire les faisceaux sur deux dimensions (par exemple, à travers la zone latérale du guide d’ondes). De cette façon, un boîtier pour les yeux peut être pourvu d’une lumière d’intensité uniforme provenant de l’affichage sur toute sa zone et pour un champ large de vue.”

Ce brevet de guide d’ondes est crédité à dix inventeurs, dont Guolin Peng, Eric J. Hansotte, et quatre autres qui partagent également le crédit du précédent brevet “Systèmes optiques pour écrans”.

Pour éviter les oculaires encombrants, les écrans montés sur la tête VR peuvent utiliser des miroirs pour refléter les images. (Montré ici: lunettes Magic Leap One Lightwear AR.)

Ensuite, la demande de brevet distincte, “Scanning Display Systems”, brevet américain n ° 20200088994, concerne également l’image que l’utilisateur voit, mais plus précisément sa luminosité et sa résolution.

«Il est difficile de former un système de projection et d’affichage avec une luminosité optique, une résolution d’affichage et une compacité suffisantes pour une utilisation évolutive», explique ce brevet, qui note également que les écrans montés sur la tête doivent être robustes. «Des précautions supplémentaires doivent être prises pour prendre en compte les cas d’utilisation qui incluent les chocs de chute et les charges thermiques.

Les rétroviseurs peuvent être endommagés par une mauvaise utilisation du casque, mais dans certains systèmes, ils peuvent se déformer en fonctionnement normal. Les systèmes décrits utilisent des miroirs à balayage ou rotatifs et il y a des problèmes avec la taille des miroirs et la vitesse de rotation.

“En général”, poursuit le brevet, “il est souhaitable de prévoir des miroirs de balayage dans un système optique ayant une zone réfléchissante aussi large que possible (par exemple, de 1,2 à 2,0 mm de diamètre) afin de maximiser la résolution d’image dans le domaine du champ lointain . “

“Cependant, le balayage des miroirs à des vitesses élevées peut provoquer une déformation physique dans le miroir (en particulier pour les miroirs relativement grands), ce qui sert à diverger la lumière de l’image et donc à limiter la résolution de l’image dans le champ lointain”, poursuit-il.

Le système proposé ici utiliserait à la place “un réseau d’éléments émetteurs de lumière décalés disposés en rangées diagonales et en colonnes verticales alignées”. Le but est de fournir des systèmes optiques capables de «surmonter ces difficultés pour fournir des images à haute résolution (faible divergence) à des fréquences d’images élevées tout en permettant au système optique de s’adapter au facteur de forme contraint de [a headset]. ”

Mélanger des objets du monde réel avec VR

En plus d’afficher une image AR à côté de n’importe quelle vue du monde réel de l’utilisateur, les écrans montés sur la tête ont besoin que cet utilisateur soit capable de voir et de manipuler des objets externes. S’ils regardent un espace de réalité entièrement virtuelle, les utilisateurs ne peuvent pas voir les périphériques tels que les contrôleurs qu’ils peuvent même tenir.

“Tracking and Drift Correction”, le brevet américain n ° 20200089313 de l’inventeur Mohamed Selim Ben Himane, vise à y contribuer.

Une paire de lunettes intelligentes Vuzix Blade

“[Existing] les systèmes ne sont pas en mesure de suivre adéquatement les emplacements de ces appareils séparés par rapport aux appareils fournissant du contenu “, explique ce brevet”, et ne sont donc pas en mesure d’afficher ces appareils séparés ou leurs représentations pour guider les interactions des utilisateurs. “

“Par exemple, un utilisateur portant un appareil portatif (HMD) présentant un CGR [Computer Generated Reality] l’environnement aurait besoin de voir une représentation de son [or her] téléphone mobile dans l’environnement CGR afin d’utiliser l’écran tactile du téléphone mobile comme un périphérique d’entrée, “continue-t-il.” Cependant, sans pouvoir suivre avec précision, cohérence et efficacité l’emplacement relatif du téléphone mobile par rapport au HMD , la représentation du téléphone mobile ne peut pas être affichée aux emplacements de l’environnement CGR correspondant aux emplacements du monde réel. “

Dans le système proposé par Apple, le téléphone dans le monde réel serait suivi avec précision afin qu’une version virtuelle puisse être affichée au bon endroit. “Lorsque l’utilisateur touche virtuellement un bouton virtuel de la télécommande virtuelle, l’utilisateur touche en fait une partie correspondante de l’écran tactile du deuxième appareil, qui est reconnue comme une entrée qui contrôle ou initie d’une autre manière une interaction avec l’environnement virtuel.”

Problèmes audio

Chacun de ces brevets va dans les moindres détails en spécifiant des méthodes et des applications, mais tous ne concernent pas uniquement les images qui sont affichées pour un utilisateur. «Display Devices With Multimodal Audio», brevet américain n ° 20200089008, se concentre sur ce que l’utilisateur entend.

À côté des écrans proches qui présentent des images, l’écran monté sur la tête aurait des écouteurs qui peuvent être ajustés en fonction du type d’audio présenté.

“La flexibilité dans le fonctionnement audio est souvent souhaitable en ce qu’elle permet l’utilisation du système dans une variété de paramètres ou d’environnements”, explique le brevet, qui est crédité à cinq inventeurs. Il s’agit notamment de Robert D. Silfvast, Christopher T. Eubank et Neal D. Evans, qui ont récemment été répertoriés comme inventeurs sur un brevet concernant les écouteurs amovibles sur les “Apple Glasses”.

Apple veut que vous entendiez les boules de bowling aussi bien que vous les voyez.

“Par exemple, dans le contexte de la réalité virtuelle (VR), une expérience audio plus immersive peut être souhaitable (par exemple, pour bloquer ou annuler le bruit externe), alors que dans le contexte de la réalité augmentée (AR) ou de la réalité mixte (MR) , le bruit extérieur peut être moins important “, dit-il.

Écrans montés sur la tête non portés sur la tête

Le plus inattendu des cinq brevets est peut-être “Electronic Device With Inner Display and Externally Accessible Input-Output Device”, brevet américain n ° 20200088999, par Paul X. Wang. Il s’agit de ce qui se passe avec un écran monté sur la tête lorsqu’il n’est pas porté sur la tête.

L’idée est qu’un utilisateur pourrait retirer un tel casque et être en mesure de l’utiliser d’une certaine manière.

“Dans certaines situations”, explique le brevet, “il peut être difficile pour un utilisateur d’interagir avec un appareil électronique tel qu’un appareil électronique monté sur la tête. Lorsque l’appareil électronique monté sur la tête n’est pas porté, cependant, l’utilisateur ne peut pas afficher le contenu sur l’écran, ce qui entrave la capacité de l’utilisateur à interagir avec l’appareil et l’équipement associé. “

Plutôt que de projeter une image sur les oculaires de l’écran monté sur la tête, le système pourrait la projeter “sur des surfaces proches”. Par exemple, Apple suggère que cela pourrait présenter un moyen pour l’utilisateur de contrôler l’appareil.

“Les images peuvent inclure un clavier virtuel avec lequel un utilisateur peut interagir”, dit-il.

Apple explore la façon dont un écran monté sur la tête AR / VR ressemblera et sonnera lorsqu’il est porté sur la tête, ainsi que la façon dont il peut être utilisé dans le cas contraire. Ensuite, ces cinq nouvelles demandes de brevet sont très variées, mais ce ne sont que les dernières d’une série qui remonte à plus d’une décennie.