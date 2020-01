Apple voit une «grande promesse» avec des services récemment lancés comme Apple Arcade

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a signalé plusieurs records historiques pour les services de l’entreprise, de l’App Store à Apple Pay. Il a dit qu’Apple est “ravi” du succès de la carte Apple et qu’Apple a des plans pour tous ses services.

L’App Store n’était qu’un des nombreux services Apple à enregistrer des ventes record

S’exprimant lors de son appel aux résultats financiers légalement requis, Cook a distingué les services de l’entreprise pour avoir atteint des chiffres record au cours de la dernière année. Il a décrit 2019 comme une “année historique” pour les services, après les lancements d’Apple Card, d’Apple TV +, d’Apple News + et d’Apple Arcade.

“[The quarter’s] Le chiffre d’affaires a atteint 12,7 milliards de dollars, un record historique, en croissance de 17% par rapport à l’année dernière “, a déclaré Cook.” Encore une fois, nous avons vu une croissance à deux chiffres dans nos cinq segments géographiques et établi de nouveaux records historiques pour plusieurs catégories, y compris le cloud les services, la musique, les services de paiement et notre activité d’annonces de recherche sur l’App Store, ainsi que l’établissement d’un record de trimestre pour l’App Store et AppleCare. “

Revenus des services Apple (Graphique: Malcolm Owen)

Ce chiffre du trimestre de décembre comprenait des ventes de 386 millions de dollars sur l’App Store pendant le seul jour de l’An, qui, selon Cook, constituait à la fois une augmentation de 20% par rapport à l’année dernière et un nouveau record d’une journée.

“Apple TV + est sur le point de démarrer”, a-t-il déclaré, “et je tiens à féliciter toute l’équipe de” The Morning Show “pour leurs multiples nominations aux Golden Globe, [plus] Jennifer Aniston pour son prix Screen Actors Guild et Billy Crudup pour son prix Critics Choice. “

Cook a révélé les chiffres des abonnés à Apple News, la version gratuite du service, mais a choisi de ne pas signaler les abonnements ni le nombre de publications sur l’édition payante d’Apple News +.

“Apple News attire désormais plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada, et offre une expérience organisée et personnalisée en utilisant l’intelligence sur l’appareil pour recommander des histoires”, a-t-il déclaré. “Apple News + continue d’ajouter de nouveaux titres et offre aux abonnés un accès transparent aux meilleures publications mondiales sur tous leurs appareils.”

Il était plus ouvert sur le succès d’Apple Pay.

“Pour Apple Pay, les revenus et les transactions ont plus que doublé d’une année à l’autre avec un taux d’exécution supérieur à 15 milliards de transactions par an”, a déclaré Cook. “La prise en charge du transit Apple Pay s’est élargie, les clients payant plus facilement les trajets sur Transport for London avec Apple Pay Express Transit.”

Cependant, il a de nouveau évité tout chiffre spécifique lorsqu’il parlait d’Apple Arcade ou d’Apple Card.

“Nous sommes ravis de la croissance continue de la carte Apple et le mois dernier, les clients ont commencé à utiliser les versements mensuels de la carte Apple chez Apple Retail et en ligne pour acheter de nouveaux iPhones et les payer sur 24 mois”, a-t-il déclaré.

“Apple Arcade, notre nouveau service d’abonnement aux jeux, a été rapidement lancé avec un catalogue de plus de 100 nouveaux jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs”, a-t-il ajouté.

Croissance des services Apple (graphique: Malcolm Owen)

Cook a déclaré que ce sont les faits saillants de l’actualité du succès des services jusqu’à présent, mais a fait référence à plusieurs reprises à la façon dont chacun d’entre eux continue d’offrir plus de fonctionnalités.

“[Apple Arcade has] de nouveaux jeux et extensions ajoutés chaque mois “, a-t-il déclaré.” Au printemps 2020, les clients de l’iPhone et de l’Apple Watch pourront simplement exploiter les trains et les bus dans encore plus de villes, dont Shenzhen et Qingdao. “

Se référant à Apple TV +, il a ajouté qu’il restait “beaucoup plus de contenu à venir”.

“Nous voyons une grande promesse dans ces services récemment lancés”, a-t-il conclu, “et nous sommes optimistes quant à ce que nous avons dans le pipeline pour chacun d’eux.”