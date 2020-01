Apple Watch 4 pour 289 $; iPad Pros jusqu’à 200 $ de rabais; Retour de vente d’AirPods Pro

Le premier week-end de 2020 voit des offres flash sur les montres Apple, de nouveaux prix de vente iPad Pro à partir de 675 $, ainsi que le retour de la populaire réduction AirPods Pro d’Amazon. Vérifiez les économies jusqu’à épuisement des stocks.

Apple Watch Series 4 en vente pour 289 $

Lançant les offres, Woot, appartenant à Amazon, réduit le prix des appareils Apple Watch Series 4 remis à neuf, rayés et bosselés pour seulement 289,99 $ et plus. Les options GPS uniquement et GPS + cellulaire sont disponibles, avec des réductions de 100 $ à 200 $ sur le PDSF d’origine (nouvelle condition) et la livraison gratuite pour les membres Amazon Prime.

Pour quelqu’un qui n’est pas concentré sur la condition esthétique et qui recherche le prix le plus bas sur une Apple Watch très performante, cette vente offre les prix les moins chers que nous ayons vus à ce jour sur la série 4.

Comme pour les ventes flash de Woot, les offres se terminent aujourd’hui (4 janvier) à 22 heures. Pacifique, ou jusqu’à épuisement des stocks.

Offres flash Apple Watch

Apple Watch 5 offres

Offres iPad Pro sur Amazon

Amazon lui-même offre également des remises agressives sur Apple derniers iPad Pros, avec des économies pouvant atteindre 200 $. Ces offres, en plus d’une remise de 10 $ sur l’Apple Pencil 2, offrent les prix les plus bas disponibles sur les tablettes robustes, qui sont parfaits pour les étudiants qui retournent en classe pour le semestre de printemps.

Chacune des démarques, ainsi que les offres sur les modèles iPad et iPad Air 2019, peuvent être trouvées dans notre Guide des prix iPad, qui est mis à jour tout au long de la journée.

Jusqu’à 200 $ de réduction sur les iPad Pro 11 pouces

100 $ à 125 $ de réduction sur les iPad de 12,9 pouces

Économies sur l’Apple Pencil

AirPods Pro de retour en vente

Dernier point, mais non le moindre, Amazon a réédité un 15 $ de rabais sur Apple AirPods Pro. Bien que temporairement en rupture de stock sans ETA spécifique, ceux qui souhaitent économiser le plus d’argent sur le nouvel accessoire à la mode voudront réserver une place en ligne maintenant, car les commandes sont expédiées sur la base du premier arrivé, premier servi.

Les AirPods 2 sont également en vente, avec des modèles en stock et prêts à être expédiés dès maintenant. Découvrez les offres dans notre Guide des prix Apple AirPods.

Offres Apple AirPod

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple pour les vacances, qui non seulement offriront les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais offriront également des remises bonus sur AppleCare, les logiciels et plus encore. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com.

.