Apple Watch a vendu plus de l’ensemble de l’industrie horlogère suisse en volume de ventes en 2019

La très populaire Apple Watch d’Apple a connu une année record en 2019, les analystes affirmant maintenant qu’elle a dépassé toute une industrie historiquement connue pour la fabrication de montres.

“Nous estimons que l’Apple Watch a expédié 30,7 millions d’unités dans le monde en 2019, soit une croissance saine de 36% par rapport à 22,5 millions en 2018. Un mélange de design attrayant, de technologie conviviale et d’applications collantes rend l’Apple Watch très populaire en Amérique du Nord, en Europe occidentale et Asie “, a déclaré Strategy Analytics, Steven Waltzer, analyste principal.

Neil Mawston, directeur exécutif de Strategy Analytics, a ajouté que “nous estimons que l’ensemble de l’industrie horlogère suisse a expédié ensemble 21,1 millions d’unités dans le monde en 2019, en baisse de 13% par rapport à 24,2 millions en 2018”. Selon Mawston, les montres-bracelets analogiques sont populaires parmi les consommateurs plus âgés, et les jeunes acheteurs optent pour des montres intelligentes comme l’Apple Watch.

La précision des données de Strategy Analytics n’est pas claire. Apple n’a pas divulgué les chiffres des ventes d’Apple Watch depuis plus d’un an, et la catégorie est intégrée dans une entreprise plus grande. Aux fins de ce calcul, cependant, la précision peut ne pas avoir d’importance, car la marge séparant l’industrie horlogère suisse et l’Apple Watch n’est pas petite.

En 2019, Apple a déclaré que plus de 75% des acheteurs d’Apple Watch étaient nouveaux sur Apple Watch. Dans une autre première, les appareils portables ont désormais dépassé les revenus Mac et font la taille d’une entreprise Fortune 150.

L’Apple Watch a connu une année particulièrement forte en 2019, tout comme d’autres appareils portables Apple. La catégorie des appareils portables d’Apple a atteint 10 milliards de dollars ce trimestre, en hausse par rapport à 7,3 milliards de dollars il y a un an, l’Apple Watch et les AirPod établissant de nouveaux records de revenus sans précédent pour l’entreprise. Le segment comprend également les écouteurs Beats ainsi que les HomePod.