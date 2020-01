‘Apple Watch Connected’ vous récompensera pour continuer à vous entraîner

Avec le programme Apple Watch Connected, les gymnases et autres centres de fitness s’associent à Apple pour utiliser l’Apple Watch dans le suivi des entraînements, gagner des récompenses et acheter des produits ou des services.

Apple Watch Connected poursuit l’intention de l’entreprise de travailler plus étroitement avec les gymnases

Les sociétés de fitness Basecamp, YMCA, Orange Theory et Crunch Fitness se sont associées à Apple pour lancer un nouveau programme “Apple Watch Connected”. Les membres des installations des entreprises peuvent réserver des cours, acheter des produits et gagner des récompenses d’entraînement en utilisant leur Apple Watch.

“Je suis convaincu que cela contribuera à la fidélisation des membres et maintiendra les membres actifs et engagés”, a déclaré Keith Worts, PDG de Crunch Signature, à CNBC.

Worts a déclaré que le programme “Apple Watch Connected” est entièrement volontaire, les membres de toutes les installations des entreprises pouvant choisir d’y adhérer. Il a déclaré que les données d’Apple Watch ne seront pas utilisées par les entreprises pour, par exemple, surveiller les l’équipement de gym est le plus utilisé et quand.

Ce type d’informations est généralement déjà fourni au gymnase par le propre équipement de l’entreprise. Il est donc plus important de savoir comment Worts dit qu’aucune des données collectées n’est partagée avec Apple non plus.

Pour s’associer à Apple dans ce programme, les gymnases ou autres installations de remise en forme doivent fournir certains services. Ils doivent avoir leur propre iPhone et Apple Watch pour permettre aux membres de réserver des cours et de suivre leur condition physique.

Ils doivent également accepter Apple Pay et offrir une option de récompense. Worts’s Crunch Fitness est de donner du crédit aux membres chaque semaine s’ils atteignent certains objectifs. Le crédit réduit les frais de gym.

Crunch Fitness lance cette semaine “Apple Watch Connected” dans deux salles de sport de New York. Le YMCA lance le programme avec ses plus grandes installations Twin Cities et prévoit actuellement 22 autres sites dans les prochaines semaines.

Basecamp doit lancer le service dans toutes ses installations américaines au cours de la prochaine année. Orange Theory prévoit de faire de même, en commençant par deux sites de Manhattan.

La création de «Apple Watch Connected» fait suite aux efforts antérieurs d’Apple en matière de remise en forme, y compris toutes les fonctionnalités de santé dans iOS et watchOS. Apple a également fourni une API appelée GymKit qui permet aux développeurs de fournir des données de fitness sur la montre.