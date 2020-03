‘Apple Watch Series 6’ pourrait introduire la détection de l’oxygène dans le sang, un meilleur ECG

De nouvelles fonctionnalités axées sur la santé et une nouvelle suite de capteurs pourraient arriver sur Apple Watch cet automne, y compris la détection de l’oxygène dans le sang et un ECG amélioré.

Apple Watch dispose déjà d’une détection de chute et d’une surveillance de la fréquence cardiaque par défaut

Bien que la technologie de détection de l’oxygène dans le sang existe dans l’Apple Watch depuis la première version, elle n’a jamais été utilisée. Cependant, un nouveau rapport affirme que la “Apple Watch Series 6” à l’automne pourrait en avoir la capacité.

Si l’oxygène dans le sang d’une personne tombe en dessous de niveaux sains, qui se situent généralement autour de 95% à 100% de saturation, cela peut entraîner des problèmes de santé cardiaque ou même un arrêt cardiaque. Il est suggéré qu’une fois mis en œuvre, les utilisateurs pourront recevoir des notifications push pour un faible taux d’oxygène dans le sang.

Selon ., cette technologie pourrait venir à l’avenir, et avec elle un ECG amélioré.

L’Apple Watch Series 4 et les versions ultérieures peuvent effectuer un électrocardiogramme via la couronne numérique. Il y a cependant une limitation, car cela donnera des résultats non concluants si la fréquence cardiaque est trop élevée. Un système amélioré permettrait aux ECG d’être exécutés à des plages beaucoup plus larges.

L’Apple Watch a été reconnue pour avoir sauvé la vie de nombreuses personnes, et chaque nouvelle fonctionnalité ajoutée pourrait permettre de sauver plus de vies. De sauver un adolescent d’un SVT ou quelqu’un d’un accident de voiture, de nouvelles histoires sont partagées chaque jour.

Apple continue de faire progresser l’Apple Watch et continue de défendre l’appareil comme un gadget de sauvetage. Le PDG Tim Cook a indiqué très clairement que des technologies de santé plus préventives sont en route.