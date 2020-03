Apple Watch ‘Series 6’, ‘watchOS 7’ peut avoir des visages partageables, des modes enfant

La prochaine Apple Watch et la version majeure de watchOS pourraient offrir des fonctionnalités pour partager des cadrans de montre personnalisés avec d’autres utilisateurs, ainsi qu’une nouvelle version “pro” du cadran de la montre Infograph qui ajoute un tachymètre à la collection d’éléments sélectionnables et des éléments adaptés aux enfants .

La spéculation a déjà commencé pour l’Apple Watch Series 6, avec des suggestions d’amélioration de l’ECG et un nouveau système de détection d’oxygène dans le sang proposé pour l’appareil. Toutes les nouvelles fonctionnalités qu’Apple annoncera lors de son lancement ne concerneront pas le nouveau matériel, certaines modifications spécifiques au logiciel étant susceptibles d’affecter également certains modèles antérieurs.

En explorant le code prétendument d’iOS 14 vu par ., les utilisateurs d’Apple Watch pourront partager leurs configurations de cadran de montre avec d’autres personnes. Bien qu’il ne soit pas clair si des cadrans de montre spécifiques seront partageables directement entre les unités Apple Watch, il est affirmé qu’il est possible de partager des configurations de visages avec d’autres, qui peuvent être interprétées par la montre pour configurer un cadran de montre qu’elle a installé ou accéder à sur l’iPhone jumelé.

Les paramètres de configuration comprendront des couleurs, des styles et des sélections de complications, qui peuvent être partagés sous forme de fichiers et prévisualisables dans l’application Fichiers. Ils seraient également partageables par la feuille de partage de l’application Watch dans iOS, et pourraient être transmis via AirDrop.

À l’heure actuelle, il n’y a apparemment aucun signe de prise en charge de cadran de montre tiers dans watchOS 7.

Parallèlement au partage des configurations, un nouveau cadran de montre sera introduit. “Infograph Pro” fera suite à Infograph et Infograph Modular de l’Apple Watch Series 4, le changement clé étant l’inclusion d’un tachymètre. Une échelle analogique qui mesure la vitesse et la distance en fonction du temps de trajet, la fonctionnalité est plus utilisée sur les cadrans de montre analogiques que sur les versions numériques.

La façon dont le tachymètre sera représenté sur le cadran de la montre n’est pas claire.

Des visages de montre photo sont également proposés, où les utilisateurs pourront personnaliser le visage en utilisant des images stockées dans l’iPhone ou l’application Apple Watch Photos. Le visage pourra parcourir les collections d’images d’un album à chaque réveil de l’Apple Watch.

Les sources d’images pour le visage comprendront des photos individuelles, des albums et des albums partagés, ce dernier pouvant être un album accessible conjointement qui peut être consulté et contribué par d’autres utilisateurs.

Apple ajoutera également des fonctionnalités dans watchOS 7 pour le rendre plus utilisable pour les enfants. Bien qu’il soit actuellement possible d’activer plusieurs montres Apple sur un iPhone, il n’est possible de les utiliser qu’une à la fois, toutes étant liées au même compte. Sous watchOS 7, il est affirmé qu’un mode permettra à un parent d’activer la Apple Watch d’un enfant sur l’iPhone du parent, au lieu que l’enfant en ait besoin.

La gestion permettra également à un parent de désigner des contacts de confiance, de la musique que l’enfant peut écouter et éventuellement d’autres contrôles. Une fonctionnalité “Schooltime” permettra potentiellement aux parents de limiter les applications et fonctionnalités qui peuvent être accessibles à des moments spécifiques de la journée, comme pendant les cours.

D’autres changements vantés dans watchOS 7 incluent le retour des rumeurs de suivi du sommeil, un centre de contrôle sur Apple Watch et un changement d’architecture pour les applications Apple Watch qui ne nécessitent plus que les applications soient basées sur des extensions.