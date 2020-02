Apple Watch surpasse toutes les entreprises suisses combinées, plus une nouvelle lutte contre les dossiers de santé sur le podcast AppleInsider

Fonctionnalité

Par Lester Victor Marks

Vendredi 07 février 2020, 05h48 PT (08h48 HE)

Cette semaine sur le podcast AppleInsider, les ventes d’Apple Watch dépassent désormais facilement celles de toutes les sociétés horlogères suisses, comme l’avait prédit Jony Ive il y a des années. Plus une discussion sur les nouvelles versions bêta du système d’exploitation d’Apple et sur la façon dont une entreprise de santé tente d’arrêter les plans d’Apple concernant les dossiers des patients.

Toutes les différentes finitions dans lesquelles vous pouvez obtenir une Apple Watch Series 5

Victor Marks, rédacteur en chef d’AppleInsider, et l’écrivain William Gallagher discutent:

L’Apple Watch a dépassé l’ensemble de l’activité horlogère suisse en 2019.

Vous devriez sûrement être propriétaire de votre dossier de santé – et il devrait être accessible à tous vos médecins. Apple soutient une proposition du gouvernement pour cela, mais Epic Systems et 60 hôpitaux s’y opposent.

Apple publie les premiers bêtas pour macOS 10.15.4, iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4, watchOS 6.2. Parallèlement aux corrections de bugs, ils ont également amélioré l’accès au clavier.

Le FBI n’a toujours pas déverrouillé l’iPhone du tireur de Pensacola.

WhatsApp contenait des vulnérabilités qui permettaient à n’importe qui de lire vos fichiers

Nous aimons les courriels des lecteurs – envoyez-nous vos commentaires et préoccupations!

L’émission est disponible sur iTunes et vos applications de podcast préférées en recherchant «AppleInsider». Cliquez ici pour écouter, vous abonner et n’oubliez pas de noter notre émission.

Écoutez le flux SoundCloud intégré ci-dessous:

Visitez nos sponsors:

Masterclass – Obtenez un accès illimité à CHAQUE MasterClass et obtenez 15% de réduction sur le passe d’accès annuel

Zapier – Zapier est le moyen le plus simple d’automatiser votre travail. Il connecte tous vos logiciels d’entreprise et gère le travail pour vous, afin que vous puissiez vous concentrer sur les choses qui comptent le plus.

Pour obtenir votre essai gratuit de 14 jours, rendez-vous sur zapier.com/appleinsider.

Afficher les notes:

Suivez nos hôtes sur Twitter: @vmarks et @wgallagher

Les retours et commentaires sont toujours appréciés. Veuillez contacter le podcast AppleInsider à l’adresse [email protected] et suivez-nous sur Twitter @appleinsider, ainsi que Facebook et Instagram.

Les personnes intéressées à parrainer le spectacle peuvent nous contacter à [email protected].