Application Apple TV, Apple TV + maintenant disponible sur les téléviseurs LG 2019 compatibles

LG a annoncé lundi que certains téléviseurs intelligents 2019 bénéficient désormais de l’intégration avec l’application Apple TV et le service Apple TV +, avec une disponibilité aux États-Unis et dans plus de 80 autres pays.

La société de technologie coréenne a présenté la nouvelle fonctionnalité dans un communiqué de presse, affirmant que les propriétaires de téléviseurs compatibles peuvent accéder à l’application et au service de streaming correspondant via le LG Home Launcher.

Comme les précédentes intégrations d’applications Apple TV, y compris certains appareils Roku, les propriétaires de LG TV peuvent s’abonner aux chaînes Apple TV, parcourir une bibliothèque vidéo iTunes existante et acheter ou louer des émissions via l’application native. L’accès à l’Apple TV + permet la diffusion en continu des séries originales et spéciales d’Apple.

Bien qu’une liste complète du matériel pris en charge n’ait pas été fournie, la société note que tous les téléviseurs OLED et NanoCell 2019 (séries SM9X et SM8X) sont désormais des technologies Apple, notamment Apple TV, AirPlay 2 et HomeKit. LG a annoncé son intention d’intégrer AirPlay 2 et HomeKit en juillet dernier, puis a déployé la fonctionnalité dans le cadre d’une mise à jour logicielle publiée plus tard dans le mois.

LG prévoit d’intégrer l’application Apple TV dans certains téléviseurs UHD (séries UM7X et UM6X) en février, tandis que l’application et l’Apple TV + seront disponibles sur les téléviseurs de l’année modèle 2018 plus tard cette année grâce à une version du firmware en direct.

La nouvelle d’aujourd’hui arrive presque un mois après que LG au CES ait annoncé que l’application Apple TV et Apple TV + arriveraient sur les téléviseurs intelligents de l’année-modèle 2020.