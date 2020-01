Applications de rencontres sous enquête pour permettre aux mineurs de s’inscrire

Le sous-comité américain de surveillance et de réforme de la maison enquête sur un certain nombre d’applications de rencontres populaires, y compris Tinder et Bumble, sur des allégations selon lesquelles elles autoriseraient les mineurs à s’inscrire aux services et pourraient être associées à des délinquants sexuels.

Le comité a envoyé des lettres à Match Group, Meet Group, New Grindr et Bumble Trading pour plus d’informations sur les processus de filtrage des utilisateurs pour des applications comme Tinder et Grindr. Les lettres sont envoyées en réponse à un certain nombre de rapports alléguant que les principales applications de rencontres n’avaient pas empêché correctement les utilisateurs mineurs de s’inscrire.

Il est affirmé dans les lettres que la police détendue des jeunes utilisateurs “crée des situations dangereuses et inappropriées”, rapporte The Next Web. Les quatre sociétés ont été invitées à fournir des détails, tels que l’âge de leurs utilisateurs, comment elle vérifie les âges et les plaintes relatives à des cas d’agression, de viol ou d’utilisation par des mineurs qui ont été signalés aux entreprises, et à le faire par 13 février.

“Notre inquiétude concernant l’utilisation mineure des applications de rencontres est renforcée par les informations selon lesquelles de nombreuses applications de rencontres gratuites populaires permettent aux délinquants sexuels enregistrés de les utiliser, tandis que les versions payantes de ces mêmes applications excluent les délinquants sexuels enregistrés”, a déclaré la présidente du sous-comité, Raja Krishnamoorthi. “La protection contre les prédateurs sexuels ne devrait pas être un luxe réservé aux clients payants.”

Le rapport référencé par le sous-comité est une enquête conjointe de ProPublica, BuzzFeed et Columbia Journalism Investigations de 2019, qui a découvert plus de 150 cas d’agression sexuelle présumée impliquant des applications de rencontres. Le même rapport a également révélé que 10% des cas impliquaient des correspondances entre les utilisateurs où l’un avait été précédemment accusé ou condamné avec succès pour agression sexuelle.

Le comité met en évidence un cas datant de juin 2019, lorsque Joseph Meili a plaidé coupable à une agression sexuelle contre un enfant au troisième degré dans le Missouri après avoir été accusé de sodomie, de viol statutaire et d’enlèvement d’une fillette de 11 ans qu’il a trouvée via une application de rencontres. Les rapports du Royaume-Uni sont également référencés, où les pédophiles ont utilisé les applications pour abuser des enfants dès l’âge de 8 ans.

Un autre élément de l’enquête concerne les données des utilisateurs et indique que les applications «vendent ou partagent de manière inappropriée des informations extrêmement personnelles et sensibles». Il s’agit notamment d’éléments tels que l’orientation sexuelle, les préférences, l’identité de genre, la consommation de drogues et d’alcool, l’usage du tabac, l’emploi et leurs opinions politiques.

La question de la collecte de données, qui peut permettre aux spécialistes du marketing de créer un profil de l’existence d’un utilisateur, est devenue un sujet d’actualité ces derniers mois. Un rapport récent a révélé que le fabricant d’outils antivirus Avast vendait des données sur ses utilisateurs à d’autres sociétés, notamment des URL de sites Web visités et des requêtes de recherche.

Jusqu’à présent, aucune des entreprises contactées par le sous-comité n’a répondu à la demande, mais auparavant, Match Group a qualifié l’enquête conjointe de “fallacieuse” et “inexacte”. L’entreprise a cessé de déclarer ce qui était incorrect. Match a reconnu ne pas être en mesure de fournir des vérifications des antécédents suffisamment approfondies en raison de l’acquisition insuffisante de données pour les effectuer.

“À mesure que la technologie évolue, nous continuerons à déployer de manière agressive de nouveaux outils pour éradiquer les mauvais acteurs, y compris les utilisateurs de nos produits gratuits tels que Tinder, Plenty of Fish et OkCupid, où nous ne sommes pas en mesure d’obtenir des informations suffisantes et fiables pour effectuer des vérifications des antécédents significatives possible “, a déclaré Match en 2019.