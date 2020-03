Applications gratuites et activités à faire à la maison pendant la pandémie de coronavirus

Si vous avez été coincé à la maison avec beaucoup de temps libre récemment, il existe probablement une application pour cela. Trouver des choses à faire en ligne tout en se distançant sur le plan social ne coûte pas très cher et peut même être gratuit.

Trouver quelque chose à faire alors que vous êtes coincé à la maison ne doit pas coûter cher – ou n’importe quoi – de l’argent.

Pour vous aider, nous avons organisé une liste d’applications gratuites disponibles sur l’App Store iOS. Certaines de ces applications ont toujours offert du contenu gratuit, tandis que d’autres sont devenues gratuites en raison de l’épidémie de COVID-19. Dans tous les cas, voici des choses gratuites à faire qui ne vous coûteront pas un sou.

Nous ajouterons à cette liste et la remonterons périodiquement au sommet d’AppleInsider pendant que nous authentifierons les offres.

Éducatif

Peut-être que vous vous êtes retrouvé avec une abondance de temps libre et que vous n’êtes pas tout à fait prêt à vous consacrer à regarder une autre saison de votre émission préférée. Au lieu de cela, vous êtes peut-être prêt à apprendre quelque chose de nouveau ou à vous adonner à un nouveau passe-temps. Si tel est le cas, alors c’est l’endroit pour vous.

Swift Playgrounds (macOS et iPad): Si vous avez déjà voulu apprendre à coder Swift, c’est maintenant votre chance. Swift Playgrounds vous apprend à coder Swift à travers des jeux amusants et intuitifs.

Duolingo: Il est maintenant aussi bon que jamais de commencer à apprendre une autre langue ou à en reprendre une que vous n’avez pas utilisée depuis longtemps. Duolingo propose des cours amusants et rapides dans plus de 94 cours de langues différents dans 23 langues.

Khan Academy: Cela ne fait jamais de mal de réviser les bases, et la Khan Academy propose des milliers de conférences et de pratiques gratuites sur tout, de la grammaire à la science.

Udemy: Udemy est une application avec des dizaines de milliers de conférences vidéo sur une gamme de sujets, des cours de chant à la planification d’événements. La plupart des cours ne sont pas gratuits (bien qu’ils soient abordables), mais il existe toujours des options gratuites.

Fitness et bien-être

Prendre soin de sa propre santé et de son bien-être ne devrait jamais prendre place à l’arrière, peu importe ce qui se passe au premier plan. Dans cet esprit, il existe plusieurs excellentes applications qui peuvent vous aider à travailler à l’intérieur ou à trouver du zen au milieu du chaos.

Down Dog: Si vous êtes coincé à l’intérieur, le yoga peut être un excellent moyen de faire de l’exercice tout en atténuant l’anxiété. L’application Yoga Down Dog a rendu son abonnement premium gratuit à tous les utilisateurs, dans toutes ses applications, jusqu’au 1er avril.

Headspace: la science a prouvé qu’une pratique de méditation peut réduire le stress et l’anxiété, il n’y a donc pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Headspace a rendu plusieurs de ses collections de méditation gratuites en raison de la pandémie en cours. (Les travailleurs de la santé peuvent également obtenir un abonnement complet gratuit.)

CARROT Fit: Si une application de remise en forme avec des séances d’entraînement courtes et “punitives” et de nombreux sons de snark dans votre allée, essayez CARROT Fit. Normalement 4,99 $, l’application est maintenant téléchargeable gratuitement pour les deux prochaines semaines.

Peloton: Peloton est peut-être connu pour ses équipements de fitness coûteux, mais son application propose en fait une multitude de séances d’entraînement audio et vidéo différentes que vous pouvez utiliser sans le vélo de fantaisie. La société offre un essai gratuit de 90 jours aux nouveaux utilisateurs.

Jeux

Il y a beaucoup de jeux gratuits sur l’App Store, mais nous en avons sélectionné quelques-uns qui ont été rendus gratuits depuis l’éclosion du nouveau coronavirus 2019.

Alto’s Odyssey: un jeu de snowboard populaire avec une physique fluide et un gameplay serein, les développeurs d’Alto ont rendu le titre (et sa suite) gratuit à télécharger sans achats intégrés.

Mini Metro: Les fans de jeux de stratégie apprécieront probablement Mini Metro, un jeu hypnotique et satisfaisant qui met les joueurs au défi de construire le trajet parfait.

Prune: Décrit comme une “lettre d’amour aux arbres”, Prune est un jeu de puzzle simple avec des graphismes japonais saisissants et une grande musique qui voit les joueurs utiliser une épée pour couper soigneusement un arbre en croissance rapide.

Kingdom Rush Origins: Une série classique de tower defense qui est extrêmement populaire parmi les fans, ce jeu addictif a des heures de jeu.

Livres électroniques, livres audio et romans graphiques

Bien sûr, nous n’avons pas non plus oublié les vers de bibliothèque. Que vous préfériez lire un ebook sur une tablette ou un livre audio via vos AirPod, voici quelques options pour vous.

Scribd: Scribd propose désormais un essai gratuit de 30 jours sans carte de crédit. Ils hébergent plus d’un million de titres, y compris des livres électroniques, des magazines, des livres audio et plus encore.

Wattpad: Si vous êtes un fan de littérature underground, cela ne devient pas beaucoup plus inconnu que Wattpad. Wattpad est une communauté qui permet aux écrivains de publier de nouveaux contenus dans différents genres, en leur donnant une plate-forme pour lire leurs œuvres.

Comic Chameleon: Si vous êtes un fan de webcomic, il est grand temps de consulter Comic Chameleon. Il propose une sélection organisée de certains des meilleurs webcomics, comme Questionable Content, XKCD, Dinosaur Comics et Girls With Slingshots.

Applications musicales

Que vous soyez musicien de carrière ou que vous souhaitiez simplement apprendre à jouer quelques accords pendant que vous vous distanciez socialement, voici plusieurs applications gratuites qui sont excellentes pour tout niveau de lecteur de musique.

Minimoog Model D Synthesizer: émulation numérique d’un synthétiseur analogique légendaire. Normalement 4,99 $, il est maintenant gratuit à télécharger. Il suffit de chercher comment prononcer correctement Moog.

Korg Kaossilator: Cette application riche en fonctionnalités permet à n’importe quel niveau d’utilisateur de créer des pistes en superposant des rythmes et des boucles les uns sur les autres. Cela coûte normalement 20 $, mais c’est un téléchargement gratuit jusqu’au 31 mars.

GarageBand: Bien sûr, ce n’est peut-être pas une “nouvelle découverte”, mais GarageBand est une application gratuite produite par Apple avec de nombreux instruments, sons et boucles avec lesquels jouer.

Points de presse

Bien que ce ne soit pas la chose la plus divertissante ou la plus apaisante à faire, il est important de se tenir informé et à jour pendant une crise. Pour cette raison, nous avons mis en évidence plusieurs agences de presse nationales qui ont abandonné leurs murs payants pour la couverture COVID-19 (certains d’entre eux ont même complètement supprimé leurs murs payants).

De nombreux journaux locaux à travers les États-Unis ont également abandonné leurs murs de paiement, alors vérifiez les médias dans votre propre coin de pays. Veillez également à consulter notre couverture précédente sur les sources pour obtenir des informations précises sur COVID-19.

Êtes-vous un développeur d’applications ou avez-vous un service gratuit pour vous aider? Envoyez-nous un email pour nous en parler!