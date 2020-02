Applications malveillantes, jeux Microsoft et Sherlocking sur le podcast AppleInsider

Fonctionnalité

Par Victor Marks

Vendredi 14 février 2020 à 6 h 20, heure du Pacifique (9 h 20 HE)

Sur le podcast AppleInsider de cette semaine, Victor et William parlent du coronavirus et de son impact sur Apple, de la version bêta des jeux iOS de Microsoft et du nouvel intérêt de la FTC pour les applications ou les entreprises “ Sherlocked ”.

Le streaming de jeux de Microsoft arrive également sur iOS

Victor Marks, rédacteur en chef d’AppleInsider, et l’écrivain William Gallagher discutent:

La production de “l’iPhone 12” pourrait être affectée par le coronavirus

Mobile World Congress a été annulé en raison des craintes liées aux coronavirus et Victor explique les risques que l’annulation d’un an peut présenter pour l’avenir d’un salon

La FTC demande des informations sur les acquisitions de Big Tech et c’est un peu plus grave qu’Apple d’avoir à imprimer pour elles d’anciennes feuilles de calcul.

Selon un rapport, les logiciels malveillants Mac sont en augmentation et Victor explique comment vous saurez si vous en avez un

Les transactions Apple Pay devraient atteindre 686 milliards de dollars d’ici 2024. Cela fait partie d’une énorme croissance globale attendue dans les transactions, et Apple obtient une part importante du gâteau.

Le téléphone Essential d’Andy Rubin s’avère tout sauf essentiel. La grande expérience s’est définitivement terminée.

Le streaming de jeu de Microsoft sur iOS est en version bêta et William veut savoir si c’est comme “Microsoft Arcade”. Victor explique patiemment et William acquiesce beaucoup.

Afficher les notes:

