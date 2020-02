Arlo ajoute la prise en charge de HomeKit au système de caméra domestique intelligente Arlo Pro 3

Après avoir sorti Arlo Pro 3 fin 2019, Arlo apporte la prise en charge de HomeKit à la caméra de sécurité domestique intelligente via une mise à jour gratuite du firmware.

Arlo Pro 3

Disponible mercredi, l’Arlo Pro 3 pourrait être mis à jour pour prendre en charge la plate-forme de maison intelligente d’Apple. HomeKit vous permettra de voir les caméras dans l’application Home ainsi que d’utiliser le capteur de mouvement pour déclencher des scènes et d’autres accessoires chaque fois qu’un mouvement est détecté.

Pour le moment, il s’agit uniquement de la prise en charge de HomeKit et non de HomeKit Secure Video. HomeKit Secure Video permettrait d’enregistrer des séquences vidéo dans iCloud. Actuellement, les utilisateurs devront toujours compter sur Arlo et les services cloud d’Arlo pour le stockage vidéo à distance.

La mise à jour est déployée sur les systèmes Arlo Pro 3 avec la version SmartHub VMB4540. La compatibilité avec d’autres modèles de stations de base sera disponible à l’avenir.

Voici comment savoir quel SmartHub vous possédez et installer la mise à jour

Ouvrez l’application Arlo puis sélectionnez Réglages

Appuyez sur Mes appareils

Appuyez sur SmartHub >

Robinet Info appareil et vérifiez l’ID du matériel

Si la mise à jour est disponible, appuyez sur Firmware pour vérifier la mise à jour.

L’Arlo Pro 3 est le successeur du populaire système de caméras Arlo Pro 2 d’Arlo qui inclut la prise en charge de la vidéo UHD 2K, du champ de vision à 160 degrés, de la vision nocturne en couleur, etc.

