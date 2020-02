Arlo Video Doorbell excelle là où il le faut mais manque de HomeKit

Arlo, connue pour ses caméras pour toute la maison sans fil, a finalement publié une version vidéo de sa sonnette intelligente. L’espace de sonnette intelligent devenant de plus en plus encombré, nous voulions voir comment la sonnette vidéo Arlo s’empile.

Arlo Video Doorbell

Les sonnettes vidéo ont commencé comme un produit de niche avant que Ring ne fasse exploser la catégorie. Au cours des dernières années, l’espace de la maison intelligente s’est élargi et maintenant même les propriétaires de maison intelligents novices choisissent d’équiper leurs portes d’une sonnette intelligente.

Une sonnette intelligente ajoute beaucoup à une maison. Il s’agit d’une mesure de sécurité pour ceux qui s’approchent du domicile ou ceux qui espèrent voler des colis. Cela peut être utile pour ceux qui n’entendent pas de sonnette dans toute la maison. Il est extrêmement bénéfique si quelqu’un passe et que vous n’êtes pas à la maison.

Ce qui peut différencier une sonnette intelligente est celui qui excelle dans tout ce qui précède, mais peut ajouter des fonctionnalités encore plus uniques. C’est ce qu’Arlo a fait.

Conception

Déchirons d’abord le pandaid – c’est une sonnette filaire. Cela signifie que si vous n’avez pas de sonnette ou que vous ne souhaitez pas en câbler une, cette sonnette ne fonctionnera pas. Il y a une plaque de montage arrière – ainsi qu’une plaque angulaire – qui est montée au mur avant que la sonnette ne soit attachée. La sonnette est très bien en place et il y a détection de sabotage si quelqu’un essaie de déchirer la sonnette, y compris une sirène.

Arlo Video Doorbell

La sonnette a l’air assez modeste avec un bord blanc et une plaque avant noire. L’objectif se trouve près du haut tandis qu’un gros bouton est niché en bas. Lorsque quelqu’un s’approche de la porte, le bouton “respire” une série de LED pour mettre davantage en valeur le bouton.

Arlo Video Doorbell ring button illuinates

En pratique, le bouton de la sonnette a toujours l’air un peu subtil et les LED pourraient être plus brillantes au soleil, mais après quelques semaines, nous n’avons remarqué personne qui avait du mal à le trouver.

Il nous a fallu peut-être cinq minutes pour faire l’installation, entre le retrait de l’ancienne sonnette et le vissage de la nouvelle en place.

Il y a un kit de connexion de carillon inclus dans la boîte si vous avez un carillon domestique traditionnel avec lequel s’intégrer. Dans notre cas, nous ne l’avons pas utilisé et nous nous sommes plutôt appuyés sur nos notifications iPhone et Apple Watch.

Sonnette vidéo intelligente

Une fois installé, vous êtes prêt à surveiller l’entrée de votre maison avec l’application Arlo, ainsi que les intégrations natives iOS.

Lorsque quelqu’un s’approche de la porte, vous recevrez une alerte de mouvement. Ceux-ci peuvent s’afficher sous la forme d’une riche notification dans iOS. Cela signifie que vous ne recevez pas seulement une alerte texte, mais une capture d’écran du mouvement qui a été détecté. L’image mettra même en évidence la zone de l’image où le mouvement a été observé.

De là, vous pouvez même appuyer et jouer en direct directement depuis la notification.

Arlo Video Doorbell peut appeler votre téléphone

Si le visiteur sonne à la porte, il vient à la porte comme un appel téléphonique. Arlo s’est intégré directement dans l’API PhoneKit d’Apple qui lui permet de s’afficher comme tout autre appel téléphonique. Si vous avez vu l’alerte de mouvement ou êtes occupé d’une autre manière, il n’est pas possible de sauter dans un flux vidéo en direct, donc un appel téléphonique est beaucoup plus naturel.

Il s’affichera même dans l’application Téléphone dans le journal des appels. Pour nous, cela s’est avéré très pratique pendant que nous conduisions et il est apparu directement dans CarPlay.

Arlo Video Doorbell échantillon vidéo carré

Pour les moments où vous ne voulez pas sauter dans une vidéo, c’est également possible à partir de l’application Arlo. Vous pouvez communiquer avec le visiteur en temps réel ou envoyer des messages préenregistrés. Un bon exemple de cela est lorsque vous êtes au milieu d’une réunion et qu’un chauffeur-livreur se présente à votre véranda.

Ils sonnent à quel point vous pouvez sauter dans la vidéo en direct, voir de qui il s’agit et envoyer un message préenregistré qui dit “veuillez laisser le paquet sur le porche” ou similaire.

Qualité vidéo

La vidéo est enregistrée à une résolution de 1536 par 1536, ce qui est un rapport d’aspect carré plutôt que 16 par 9. Cela vous donne non seulement une grande portée horizontale, mais aussi une portée vidéo. Pour une sonnette vidéo, c’est génial car cela vous permet de voir quand les colis sont placés sur le porche hors du champ des autres caméras.

Paramètres vidéo Arlo Video Doorbell

Vous pouvez également choisir de rétrograder le métrage à 1080sq ou 720sq. Ces paramètres vous permettent également de régler la luminosité de la vidéo, de désactiver le HDR automatique ou de désactiver la vision nocturne.

Arlo Smart

Arlo Smart est un composant important de la sonnette vidéo Arlo. Il s’agit d’un service d’abonnement facultatif qui ajoute une multitude de fonctionnalités à la sonnette vidéo, y compris les riches notifications décrites ci-dessus. Arlo Smart vous offre 30 jours de capacité d’enregistrement dans le cloud, de détection d’objets, d’e911 et de zones d’activité.

Une riche notification de la sonnette vidéo Arlo

La détection d’objets est très utile. Il ne vous indique pas seulement quel mouvement a été détecté, mais il peut adapter les notifications en fonction de ce dont vous souhaitez être informé. Si vous ne voulez pas être dérangé lorsqu’un chat ou une voiture passe devant votre véranda, omettez-les. Il aide à prévenir le gonflement des notifications et vous rend beaucoup plus susceptible de faire attention lorsqu’une notification arrive.

Pour aggraver cela, vous pouvez définir des zones d’activité. De cette façon, des zones spécifiques, comme la route ou le trottoir, ne déclenchent pas le capteur de mouvement par inadvertance en permanence.

L’implémentation du e911 est également une fonctionnalité de sécurité nouvelle et utile. Si vous appeliez le 911 à partir de votre téléphone, il appellerait les services d’urgence le plus près de votre position actuelle. Mais si vous êtes en vacances et que vous voyez quelqu’un essayer de s’introduire par effraction dans votre maison, le e911 appellera les services d’urgence les plus proches de chez vous pour y envoyer les premiers intervenants le plus rapidement possible.

Si vous achetez la sonnette vidéo Arlo

Boîte de sonnette vidéo Arlo

Par tous les comptes, la sonnette vidéo Arlo est l’une des sonnettes vidéo les plus complètes que nous ayons essayées. Entre les problèmes de sécurité et de confidentialité qui affligent les appareils Ring ces derniers temps, plus de gens ont exploré des alternatives, ce qui rend l’entrée d’Arlo assez opportune.

Nous adorons les fonctionnalités qui accompagnent Arlo Smart, même si cela signifie un service d’abonnement supplémentaire auquel il faut s’abonner. Pour un dispositif de sécurité, nous pensons que cela est justifié.

Notre plus gros reproche est qu’il n’y a pas de support HomeKit. Arlo n’a rien promis, mais il a été bon dans le passé d’ajouter du support aux produits existants tels que les gammes Arlo Pro, Arlo Pro 2 et Arlo Ultra.

Si vous jouez bien sur HomeKit et que vous êtes d’accord avec une installation filaire, nous vous recommandons vivement de franchir le pas sur une sonnette vidéo Arlo.

Avantages

Installation facile

Design épuré

Envoyer des messages préenregistrés aux visiteurs

Résolution vidéo de 1536 m2

Fonctions supplémentaires avec abonnement Arlo Smart

Liens avec les frameworks iOS natifs comme Righ Notifications et PhoneKit

Beaucoup de paramètres pour personnaliser la caméra

Résistant aux intempéries

Sirène inviolable et intégrée

Vision nocturne

Vidéo HDR

Les inconvénients

Pas de support HomeKit

Option filaire uniquement

Les meilleures fonctionnalités nécessitent un autre abonnement

Évaluation: 4 sur 5

Où acheter

La sonnette vidéo Arlo est disponible sur Amazon pour 149 $. La sonnette est livrée avec un essai de trois mois pour Arlo Smart qui peut ensuite être ajouté pour 2,99 $ par mois pour la sonnette vidéo uniquement ou 9,99 $ par mois pour un maximum de cinq caméras.