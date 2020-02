ARM Mac arrive au premier semestre 2021, selon Ming-Chi Kuo

Apple continue de travailler sur un processeur auto-conçu pour une utilisation dans un futur Mac, l’analyste Ming-Chi Kuo, avec la première version possible utilisant une puce ARM au lieu d’un processeur Intel susceptible d’arriver au premier semestre 2021.

MacBook Air, un candidat probable pour un processeur ARM

Les rumeurs d’un Mac ou MacBook basé sur ARM ont fait surface depuis un certain temps, le thème général d’Apple s’éloignant de sa dépendance aux processeurs Intel Core au profit de son propre silicium. Selon Ming-Chi Kuo de TF Securities, cela pourrait arriver plus tôt que les gens ne le pensent.

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, Kuo prévoit qu’Apple utilisera un processus de 5 nanomètres au cœur de ses nouveaux produits dans un délai de 12 à 18 mois. Dans ce cadre, Kuo pense qu’il y aura un “nouveau Mac 1H21 équipé du processeur de conception propre”.

La création de son propre processeur s’appuierait très probablement sur les connaissances approfondies d’Apple en matière de conception de puces pour l’iPhone, l’iPad et d’autres appareils qui utilisent les puces de la série A, ainsi que sur d’autres siliciums périphériques de sa propre conception. Cela lui permettrait d’utiliser des conceptions qu’il a créées pour aider à réduire la quantité d’énergie consommée par la puce, par exemple, comme il l’a fait avec l’A13 Bionic.

Un passage à ses propres puces signifierait également qu’il ne serait pas lié aux limitations des conceptions d’Intel. Si Apple voulait introduire de nouvelles fonctionnalités ou pensait pouvoir mettre en œuvre une technique de traitement mieux qu’Intel, il serait libre de le faire sous sa propre vapeur.

Le passage à une puce ARM donnerait également un certain contexte à la décision d’Apple de s’éloigner de la prise en charge des applications 32 bits dans macOS Catalina, ainsi que du travail d’Apple sur Catalyst. En théorie, cela pourrait permettre à Apple d’utiliser les mêmes puces dans le Mac que dans les iPhones et les iPads, réduisant ses coûts globaux et permettant aux applications d’être plus utilisables dans l’ensemble de l’écosystème Apple.

Les utilisations proposées à court terme par Kuo des puces de 5 nanomètres d’Apple incluent également «l’iPhone 12» ainsi qu’un iPad actualisé pour le second semestre 2020 équipé de mini LED.