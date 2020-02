ARM Mac en 2021, iOS 13.4 Beta, AirPods X, actualités Mac Pro et plus encore sur le podcast AppleInsider

Fonctionnalité

Par Stephen Robles

Vendredi 28 février 2020, 05h25 PT (08h25 HE)

Andrew O’Hara se joint à Stephen Robles pour discuter de la possibilité de passer à des Mac basés sur ARM en 2021, des changements à venir dans iOS 13.4, des livres blancs sur Mac Pro et du kit de roue installable par l’utilisateur, de la photo fuite de Target de “AirPods X”, Rian Johnson sur iPhones dans films, et plus encore.

MacBook Air, un candidat probable pour un processeur ARM

Nous serions ravis d’entendre vos commentaires. Tweetez à Stephen Robles et Andrew O’Hara, ou écrivez-nous ici. Retrouvez-nous dans votre lecteur de podcast préféré en recherchant “AppleInsider” et soutenez l’émission en laissant une note cinq étoiles et commentez les podcasts Apple ici.

