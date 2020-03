Arturo Castro rejoint le casting de M. d’Apple TV + Corman ‘

La star de la comédie dramatique et des sketchs Arturo Castro a signé pour co-jouer dans le drame Apple TV + de Joseph Gordon-Levitt “M. Corman”, avec l’acteur prêt à jouer aux côtés de l’écrivain et réalisateur de la série dans la production en développement.

Arturo Castro (à droite), dans ‘Narcos’ de Netflix

Annoncé en septembre 2019, “M. Corman” est l’histoire du professeur élémentaire de la vallée de San Fernando Josh Corman, bien que peu de détails sur l’histoire de l’émission aient été révélés jusqu’à présent. Castro sera co-vedette avec Victor, un colocataire et ami de Josh.

Castro, dont l’implication dans le projet a été signalée par Variety, a un certain nombre de crédits importants à son nom, y compris la troisième série de la série Netflix “Narcos” en tant que chef du cartel David Rodriguez, ainsi que des apparitions dans l’émission Comedy Central “Broad City”. ” Plus récemment, Castro a joué le rôle principal et produit de façon exécutive la série de croquis de Comedy Central acclamée par la critique “Alternatio”.

Dans le film, il a été impliqué dans le remake de Disney Plus de “Lady and the Tramp”, et est apparu dans “Long Halftime Walk de Billy Lynn”.

“Mr. Corman” est écrit, réalisé et produit de manière exécutive par Gordon-Levitt, A24 produisant le projet. Bruce Eric Kaplan sera le showrunner ainsi qu’un producteur exécutif, avec Ravi Nandan, Nathan Reinhart et Inman Young également crédités en tant que producteurs exécutifs et Meg A. Schave en tant que producteur.

On ne sait pas quand “M. Corman” sera diffusé sur Apple TV, ni quand le spectacle entrera en pleine production.