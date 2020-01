Aujourd’hui à Apple, les sessions marquent le mois de l’histoire des Noirs en février

Apple marquera le Mois de l’histoire des Noirs dans ses magasins aux États-Unis, avec un certain nombre de sessions Today at Apple prévues en février pour célébrer la culture, en montrant comment les gens peuvent utiliser un iPhone ou un iPad pour créer de nouvelles œuvres.

Du 1er au 29 février, la page de la collection Aujourd’hui chez Apple pour le Mois de l’histoire des Noirs raconte des sessions où les clients peuvent «apprendre des créateurs dynamiques qui changent les récits culturels à travers les arts visuels, la photographie, la poésie, la danse, le cinéma, etc.».

Dans le cadre de la célébration, sept magasins à travers les États-Unis seront l’hôte d’événements spéciaux tout au long du mois. Les événements varieront d’un endroit à l’autre, mais couvriront des domaines et des outils généraux similaires dans chacun des laboratoires photo, vidéo, musique et art.

Les événements auront lieu à Apple Williamsburg à Brooklyn, NY; Apple Michigan Avenue à Chicago, IL; Apple Fifth Avenue à New York, NY; Apple Aventura à Miami, FL; Apple Union Square à San Francisco, Californie; Promenade Third Street à Santa Monica, Californie; et Apple Carnegie Library à Washington, D.C.

Les séances hors concours proposées incluent une performance de Kev Choice à Apple Union Square le 7 février et un laboratoire photo le 6 février à la bibliothèque Apple Carnegie, où Amarachi Nwosu enseignera aux visiteurs à explorer la couleur en éditant des photographies. Une session exclusive intitulée Poetic Mindfulness aura lieu à Apple Aventura le 8 février, avec l’auteur Mahogany L. Browne enseignant l’exploration de la poésie via l’application Notes.

Aujourd’hui, les sessions Apple sont gratuites, mais doivent être enregistrées au préalable via l’application Apple Store.