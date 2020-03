Aujourd’hui, lors de sessions Apple aux États-Unis et au Canada, la pause a été temporairement interrompue en raison d’un coronavirus

Apple a annoncé jeudi une suspension temporaire de toutes les séances d’Aujourd’hui aux États-Unis et au Canada, la dernière mesure de ce qui est devenu un effort mondial pour empêcher la propagation de COVID-19.

Aujourd’hui, Apple a été “suspendu” aux États-Unis et au Canada.

Le changement, repéré par Christian, le lecteur d’AppleInsider, a été discrètement rendu public dans un message sur la page Web officielle d’Apple aujourd’hui. Au lieu d’afficher une sélection de sessions locales, les pages américaines incluent un court texte expliquant aux clients la situation.

“Par mesure de précaution, nous suspendons temporairement la programmation d’Apple aujourd’hui. Veuillez vérifier les mises à jour”, indique la page Web.

Un message identique s’affiche sur la page régionale Aujourd’hui d’Apple d’Apple couvrant les Apple Store canadiens.

La “pause” de la programmation informative d’Apple en magasin arrive trois jours après que la société a annulé les sessions dans les magasins de l’État de Washington et dans toute la baie de San Francisco pour atténuer les retombées du virus. Des restrictions supplémentaires aux États-Unis étaient attendues alors que les gouvernements du monde entier se démènent pour rattraper la pandémie en évolution rapide.

Au-delà de l’interruption des sessions Today at Apple, Apple a institué cette semaine des politiques mondiales en magasin conçues pour minimiser la propagation du virus. Mardi, les employés ont reçu l’ordre de maintenir un tampon d’un mètre de la part des collègues et des clients, de supprimer la moitié des sièges du magasin et de cesser les démonstrations d’Apple Watch et d’AirPods. Les clients potentiels peuvent cependant essayer les accessoires portables sur demande.

Apple ferme également des magasins dans des pays durement touchés comme l’Italie. La société a rouvert plus tôt aujourd’hui tous ses magasins chinois après une fermeture d’un mois, bien que les magasins de la région fonctionnent à capacité réduite avec des heures d’ouverture plus courtes.