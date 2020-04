Baisse de prix sur les Apple AirPods, MacBook Pro 16 “pour 2 140 $, plus

Les meilleures offres d’Apple d’aujourd’hui voient des réductions sur tout, des AirPods 2 et AirPods Pro à la RAM et aux mises à niveau de stockage pour les anciens Mac. Le MacBook Pro 16 pouces standard a également chuté à 2140 $ pour une durée limitée avec coupon.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l’année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Offres AirPods

Apple AirPods avec étui de chargement: 129,98 $ (30 $ de rabais)

Apple AirPods Pro: À partir de 243,19 $ * (rabais de 5 $)

* Recherchez le message de réduction de 5 $ sur la page du produit.

Frais dans la foulée de notre rafle hier mettant en évidence les meilleures offres AirPods pour avril 2020, Amazon a publié sa propre réduction de prix sur les écouteurs sans fil.

Avec AirPods 2 en vente pour 129,98 $ et AirPods Pro en stock pour 243,19 $ (recherchez un message d’économies bonus vert sur la page du produit pour la remise Pro), ces offres offrent les prix les plus bas des AirPods pour les modèles actuels.

B&H expédie également des unités AirPods Pro immédiatement pour 249 $ avec une livraison gratuite de 2 jours dans les États-Unis contigus

Le MacBook Pro 16 “bénéficie d’une nouvelle baisse de prix

MacBook Pro 16 “(2,6 GHz, 16 Go, 512 Go, 5300 M) argent: 2140 $ * (260 $ de rabais)

MacBook Pro 16 “(2,6 GHz, 16 Go, 512 Go, 5300 M) Gris: 2175 $ * (225 $ de rabais)

* Prix avec code promo APINSIDER. [Activation instructions]

Avril accueille également de nouvelles baisses de prix sur les MacBook Pros, avec le dernier MacBook Pro 16 pouces d’Apple en argent baisse à 2140 $ chez Revendeur agréé Apple Adorama avec code promo APINSIDER. Vous devez acheter via notre lien de prix spécial et entrer le code dans la même session de navigation pour bénéficier de la remise, qui sonne comme le prix MacBook Pro 16 pouces le plus bas disponible d’au moins 110 $. AppleCare est également 30 $ de rabais (maintenant 349 $, régulièrement 379 $) au moment de l’achat.

Mettez à niveau votre Mac pour aussi peu que 2,50 $

OWC via MacSales.com commence également le mois sur une note positive en ayant un autre Vide-grenieret les offres du mois offrent jusqu’à 97% de réduction sur une variété de pièces et d’accessoires. Des quais Thunderbolt 3 à moins de 200 $ aux options de stockage à partir de 8,75 $, ces composants peuvent insuffler une nouvelle vie à un appareil Apple vieillissant.

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel qui offrira non seulement les meilleurs prix Apple sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, Office 365 et plus. Ces offres sont les suivantes:

