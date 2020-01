Bank of America pousse l’objectif d’AAPL à la hausse avant les résultats

Moins d’une semaine avant le rapport sur les résultats trimestriels d’Apple, Bank of America a légèrement augmenté son prix cible pour Apple à 340 $.

Apple iPhone 11 Pro Max et iPhone 11

Bank of America connaît un premier trimestre fiscal solide pour Apple, sur la base de facteurs qu’elle avait déjà prévus positifs. Les ventes d’iPhone 11, les AirPods et la force continue des services sont particulièrement cités.

Pour justifier l’augmentation de 10 $ du cours cible de 340 $ d’Apple, l’analyste Wamsi Mohan modélise les revenus clés du trimestre des fêtes à 89 milliards de dollars, près du sommet des prévisions de revenus d’Apple. La marge brute ne devrait pas augmenter et se situera à 38,1%.

“Cette décision est justifiée par les fortes ventes inattendues de l’iPhone 11, qui prouvent les taux de fidélité et de rétention de la marque Apple et montrent que la société peut compter sur un flux constant de ventes de téléphones malgré des changements majeurs dans la conception”, écrit Mohan. “En plus de cela, de nouveaux services comme Apple TV + offrent une option pour une croissance plus forte.”

À l’appui de cela, Mohan a constaté une réduction de l’inventaire des canaux sur toute l’année 2019, une augmentation des dépenses des principaux fournisseurs d’Apple par rapport aux années précédentes et une diminution des vents contraires liés aux devises étrangères – un facteur fréquemment cité par le directeur financier d’Apple, Luca Maestri.

Regard sur le deuxième trimestre fiscal d’Apple, 2020

Mohan prévoit un chiffre d’affaires du deuxième trimestre fiscal compris entre 62 et 65 milliards de dollars. La marge brute devrait grimper entre 38% et 39%, sur la base d’une comparaison facile aux ventes faibles du trimestre de l’année précédente.

Les tarifs et l’inflation des prix des matières premières sur les supports flash et la RAM sont répertoriés comme des risques pour Apple en 2020 et 2021. D’autres facteurs économiques considérés comme des risques potentiels sont une prédiction d’un pic du dollar américain en mars, des dépenses d’exploitation plus élevées et des analystes accordant peut-être trop de crédit au programme de rachat d’actions d’Apple pour élever le stock.

La société enregistre un chiffre d’affaires et un bénéfice par action totaux pour l’exercice 2020 de 281 milliards de dollars et 13,39 dollars respectivement. Bien que 2021 puisse être trouble compte tenu des préoccupations susmentionnées, l’augmentation du prix de l’action est basée sur un multiple de 19x inchangé et une augmentation du bénéfice par action au cours de l’année civile 2021 à 17,44 $.

À 12 h 50 HE le 23 janvier, l’action Apple vaut 318,02 $, en hausse de 0,32 $ le jour où le marché était légèrement en baisse. Le 23 janvier 2019, l’action Apple valait 153,92 $.