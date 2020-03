Bank of America réduit l’objectif de prix AAPL à 320 $ pour le retard du coronavirus ‘iPhone SE 2’

Wamsi Mohan de Bank of America a modifié son prix cible pour les actions Apple et réduit légèrement ce qu’il attend de la société pour 2020, principalement en raison des effets sur l’offre et la demande de la pandémie de coronavirus.

Apple iPhone 11 Pro Max et iPhone 11

Dans une note vue par AppleInsider, Bank of America connaît un deuxième trimestre fiscal décent, mais impacté par l’absence d’un “iPhone SE 2” qui ne sera pas expédié avant la fin du trimestre, et la demande coupée par un virus mondial affectant le consommateur habitudes de dépenses. Mais, malgré une baisse du prix des actions d’Apple, l’analyste Wamsi Mohan considère toujours les actions d’Apple comme un bon achat, sur la base du prochain cycle 5G, et la forte possibilité d’une nouvelle autorisation de rachat d’actions.

En ce qui concerne l’impact global continu du coronavirus sur Apple, Mohan s’attend à “des pénuries de main-d’œuvre et une baisse de productivité entraînant une baisse de la production d’iPhone en février et mars”. Il y a des signes que la chaîne d’approvisionnement commence à redémarrer, avec une reprise en avril possible en “exécutant une production de 10 à 20% plus élevée que la normale” selon Mohan.

Mais, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement signifient toujours que «l’iPhone SE 2» qui devait être expédié en volume fin mars ou début avril sera retardé. Mohan prévoit qu’il ne sera expédié que plus tard au cours du deuxième trimestre civil, aucune unité n’étant expédiée au cours du trimestre fiscal en cours.

En outre, le bégaiement dans la chaîne d’approvisionnement devrait entraîner un retard d’un mois dans le lancement de l’iPhone 5G 5G. Bien que le téléphone soit annoncé à temps en septembre, selon Mohan, il pourrait ne pas être livré à temps pour la fin de l’exercice, selon “la façon dont la production augmentera en avril et mai”.

Avant le rapport sur les bénéfices du trimestre de vacances d’Apple, Mohan prévoyait auparavant un chiffre d’affaires du deuxième trimestre fiscal compris entre 62 et 65 milliards de dollars, presque exactement ce qu’Apple avait prédit pour le trimestre. Il n’y a pas de nouvelle estimation trimestrielle de Mohan, mais sur une base annuelle, Mohan a réduit ce qu’il attend d’Apple.

Sur l’année, Bank of America attendait 279,3 milliards de dollars d’Apple au cours de l’exercice 2020. Mohan s’attend maintenant à ce qu’Apple fournisse environ 261,6 milliards de dollars sur l’année.

L’objectif de prix de 320 $ de Mohan est dérivé d’un bénéfice par action de 16,35 $ en 2021, sur un ratio bénéfice / bénéfice inchangé de 20x. Auparavant, l’objectif de 340 $ fixé par Mohan fin janvier était basé sur un bénéfice par action de 17,05 $ en 2021. Bank of America recommande toujours aux investisseurs d’acheter des actions Apple.

Le stock d’Apple est volatil depuis que la société a déclaré qu’elle ne toucherait pas ses prévisions de revenus pour son deuxième trimestre financier de 2020 en raison de l’impact du coronavirus. Le 11 mars, à 13 h 40 Heure de l’Est, l’action Apple vaut 265,66 $, en baisse de 9,68 $ sur la journée.