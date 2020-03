Bay Area à but non lucratif lance un fonds de logement abordable soutenu par Apple

Bay Area nonprofit Housing Trust Silicon Valley lance une nouvelle initiative de logement abordable financée par une subvention de 150 millions de dollars d’Apple.

Housing Trust Silicon Valley prête de l’argent aux développeurs locaux pour construire des logements abordables, comme ce projet par Abode Services.

En novembre 2019, Apple s’est engagé à verser 2,5 milliards de dollars pour lutter contre la crise du logement abordable en Californie. À l’époque, Apple a déclaré qu’une partie de ce montant irait aux organisations existantes et aux fonds de logement.

Housing Trust Silicon Valley a annoncé jeudi le lancement du Apple Affordable Housing Fund, un effort financé par Apple pour construire des logements plus abordables dans la baie de San Francisco. Selon le Housing Trust, l’organisme à but non lucratif utilisera ce fonds pour consentir des prêts à des promoteurs qualifiés pour certains projets de logement dans la région. Plus précisément, le fonds est destiné aux «projets qui nécessitent des capitaux uniques et flexibles pour entrer dans la phase de construction».

Tous les logements développés par le biais du fonds seront soumis à des «restrictions d’abordabilité à long terme». Housing Trust dit que l’argent soutiendra une combinaison de revenus. Les projets sont également encouragés à soutenir les méthodes de construction et l’utilisation des ressources durables, ainsi que l’équité communautaire et résidentielle.

Housing Trust encourage les développeurs de la Silicon Valley à soumettre des demandes de propositions sur son site Web avant le 24 mars.

La Californie est actuellement au milieu d’une crise du logement abordable qui a particulièrement frappé la région de la Silicon Valley. L’accession à la propriété dans la région de la baie a atteint un creux de sept ans en 2019, et 30000 personnes ont quitté la région de San Francisco entre avril et juin de la même année.

En plus de financer des fiducies de logement dans tout l’État, Apple met environ 300 millions de dollars de ses terres à San Jose, en Californie, à la disposition de logements abordables. Il contribue également 1 milliard de dollars à un fonds d’investissement pour le logement abordable et 1 milliard de dollars à un fonds d’aide au montage pour les acheteurs d’une première maison.