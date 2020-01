Beastie Boys Story, “ Central Park ”, “ Home ”, exclusivité Apple TV +, fera ses débuts à SXSW

Apple a annoncé mercredi que trois productions originales Apple TV +, “Beastie Boys Story”, “Central Park” et “Home”, seront présentées en avant-première au festival 2020 South by Southwest en mars.

Révélés dans un communiqué de presse, les trois projets exclusifs feront leurs débuts à SXSW avant les premières mondiales sur le service de streaming Apple TV +.

“Beastie Boys Story” d’Apple, annoncé plus tôt aujourd’hui, “raconte l’histoire du groupe primé aux Grammy Awards à travers l’objectif des membres du groupe Mike Diamond et Adam Horovitz. Le documentaire non-fiction est surnommé une” histoire personnelle “du groupe et “40 ans d’amitié”, tel que présenté par l’ami et collaborateur de longue date Spike Jonze.

“Central Park” est une série animée sur une famille de gardiens qui vivent et travaillent dans Central Park à New York. Créé par l’animatrice lauréate d’un Emmy Award Loren Bouchard (“Bob’s Burgers”), le spectacle est produit par Nora Smith (“Bob’s Burgers”) et met en vedette Josh Gad, Leslie Odom Jr., Tituss Burgess, Kristen Bell, Stanley Tucci, Daveed Diggs et Kathryn Hahn. La nouvelle de l’implication d’Apple dans la série a été révélée pour la première fois en mars 2018.

Enfin, “Home” est un docuseries qui jette un regard “jamais vu auparavant” à l’intérieur des maisons les plus innovantes du monde et “dévoile l’imagination repoussant les limites des visionnaires qui ont osé rêver et les construire”, selon Apple. Le spectacle est produit par Joe Poulin, Matt Weaver, Bruce Gersh, Ian Orefice, Doug Pray, Collin Orcutt, Matt Tyrnauer, Corey Reeser et Kim Rozenfeld. “Home” a été choisi pour Apple TV + en janvier 2018.

Alors qu’Apple projettera probablement l’intégralité de “Beastie Boys Story”, on ne sait pas combien d’épisodes de “Central Park” et “Home” seront disponibles au festival. Après la projection, “Beastie Boys Story” sera disponible sur Apple TV + à partir du 24 avril. Les dates de sortie de “Central Park” et “Home” n’ont pas été annoncées.

SXSW se déroule du 12 mars au 22 mars.