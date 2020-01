‘Beastie Boys Story’ de Spike Jonze arrive sur Apple TV + en avril

Spike Jonze s’associe à Apple pour créer un documentaire sur les Beastie Boys pour une sortie IMAX limitée le 3 avril et une sortie mondiale via Apple TV + le 24 avril.

Beastie Boys en 2009 | Crédit d’image: Maddy Julien

«Beastie Boys Story» est l’adaptation cinématographique du best-seller «Beastie Boys Book» des membres de Beastie Boys, Mike Diamond et Adam Horovitz. Apple avait acquis les droits du film et le fera ses débuts sur leur service de streaming après sa sortie limitée en avril.

Jonze était responsable de nombreux clips musicaux populaires des années 90, y compris des vidéos d’artistes comme Sonic Youth, Fatboy Slim, Daft Punk, Arcade Fire et le hit “Sabotage” de Beastie Boys.

“Je dois beaucoup aux Beastie Boys. Une fois, ils m’ont sorti d’un navire en flammes et une autre fois, ils m’ont aidé à tricher à mon examen universitaire pour entrer dans l’État de Floride”, a déclaré Jonze dans un communiqué, selon The Hollywood Reporter. “Donc, ce fut un réel privilège de pouvoir les retrouver et les aider à raconter leur histoire.”

Jonze a ensuite réalisé “Being John Malkovich” en 1999 et “Her” en 2013, qu’il a également écrit et produit.

Le synopsis du film d’Apple TV + se lit comme suit: “Mike Diamond et Adam Horovitz vous racontent une histoire intime et personnelle de leur groupe et 40 ans d’amitié dans cette expérience documentaire en direct dirigée par leur ami et collaborateur de longue date, et leur ancien grand-père, cinéaste Spike Jonze. “

Le film est produit pour Apple par Fresh Bread and Pulse Films, en association avec Polygram Entertainment. Les producteurs exécutifs sont Mike Diamond, Adam Horovitz, Dechen Wangdu-Yauch, John Silva, John Cutcliffe, Peter Smith, Thomas Benski, Dan Bowen, Sam Bridger, Michele Anthony, David Blackman et Ashley Newton.

Jonze a réalisé une publicité HomePod qui a remporté un prix de l’industrie en 2018.