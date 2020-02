Berkshire Hathaway a vendu plus de 800 millions de dollars d’actions Apple au premier trimestre 2020

Berkshire Hathaway, le fonds d’investissement de Warren Buffett, a réduit ses avoirs dans Apple au cours du dernier trimestre, déchargeant plus de 800 millions de dollars d’actions Apple sur une période de trois mois, mais il conserve sa position de principal actionnaire du fabricant d’iPhone.

Warren Buffett de Berkshire Hathaway

En tant qu’entreprise qui a atteint plusieurs fois le cap du billion de dollars, les actions d’Apple sont devenues extrêmement précieuses pour les investisseurs existants et les propriétaires potentiels. En tant que tel, la décision des principaux investisseurs d’acheter plus d’actions ou de vendre leurs avoirs dans la société peut susciter un intérêt considérable de la part des spectateurs, les mouvements de Berkshire Hathaway étant parmi les plus importants.

Découvert dans les dossiers de la SEC publiés vendredi et vus par Business Insider, Berkshire Hathaway a vendu 3,7 millions d’actions Apple au dernier trimestre. Étant donné que le dépôt est un total pour le trimestre dans son ensemble, les actions auraient pu être vendues entre 219 $ et 294 $ chacune, plaçant la valeur totale vendue entre 806 millions de dollars et près de 1,1 milliard de dollars.

Malgré la vente appréciable en termes de valeur, il s’agit d’une quantité relativement faible des avoirs totaux de Berkshire Hathaway dans l’entreprise. Après la vente, l’entreprise est toujours le plus grand actionnaire d’Apple, avec une participation de 5,4% d’une valeur d’environ 72 milliards de dollars.

On ne sait pas exactement pourquoi Berkshire Hathaway a vendu les actions, mais la petite taille par rapport à l’ensemble de sa propriété peut avoir été pour aider à générer des financements pour effectuer d’autres investissements. Des achats dans Kroger et Biogen ont été effectués par la société au cours du même trimestre.

Quoi qu’il en soit, Apple continue de constituer une proportion considérable des actifs de Berkshire Hathaway, représentant près de 30% du portefeuille d’actions de la société holding. Comme Berkshire Hathaway a tendance à investir sur de longues périodes, il est probable qu’Apple sera important dans son portefeuille pendant un certain temps encore.

En mai 2019, Warren Buffett a souligné le maintien des bénéfices d’Apple comme raison de l’investissement continu dans la société, bien que le nombre d’actions détenues ne devrait pas augmenter de sitôt. Plus tôt en février 2019, le «Sage d’Omaha» a déclaré: «S’il était moins cher, nous l’achèterions», à une époque où les actions d’Apple étaient évaluées à 174 $.