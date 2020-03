Best Buy passe au service en bordure de rue pour lutter contre le coronavirus

Best Buy réduit ses services en magasin face à la pandémie de coronavirus, le principal détaillant Apple tiers proposant de proposer un service de bordure de rue dans tous ses magasins, les clients ne pouvant pas entrer temporairement dans l’un de ses magasins aux États-Unis.

Dans le dernier mouvement visant à fournir des services aux clients tout en minimisant la propagation du coronavirus, Best Buy modifie provisoirement sa stratégie de vente au détail en un “service de bordure amélioré”. À partir du dimanche et sauf indication contraire des autorités nationales et locales, les clients devront effectuer leurs achats à l’extérieur du magasin.

Les clients peuvent commander à partir du site Web ou de l’application Best Buy et demander un retrait dans leur magasin local, qui leur sera remis au bord du trottoir en dehors de leur emplacement sélectionné. Dans les cas où un client ne peut pas passer une commande en ligne mais qu’il y a un stock de produit en magasin, les employés récupéreront l’article dans le magasin et le vendront au client au bord du trottoir.

Des commandes pour livraison directe à domicile sont toujours proposées, avec de légères modifications pour les produits plus grands tels que les machines à laver. Les appareils électroménagers seront toujours livrés à la porte d’un client, mais toutes les installations et réparations à domicile ont été temporairement suspendues, en vue d’un report ultérieur. Les consultations à domicile se poursuivent également, mais pratiquement.

Les employés du détaillant ont été informés qu’ils ne doivent pas travailler s’ils ne se sentent pas à l’aise et rester à la maison s’ils se sentent malades, avec salaire. Les employés sur le terrain qui ont perdu des heures seront payés pendant deux semaines à leur taux de salaire normal, en fonction de leur nombre moyen d’heures travaillées au cours des 10 dernières semaines.

“La situation à laquelle nous sommes confrontés en tant qu’entreprise et en tant qu’individus est sans précédent et évolue à un rythme que nous nous efforçons tous de suivre”, a déclaré le PDG Corie Barry dans un communiqué.

En même temps qu’il annonçait les politiques de magasins restreints, Barry a indiqué que Best Buy «constatait une augmentation de la demande à travers le pays pour les produits dont les gens ont besoin pour travailler ou apprendre de chez eux, ainsi que pour les produits qui permettent aux gens de réfrigérer ou de congeler des aliments. . “

Best Buy est le dernier magasin à avoir mis en œuvre des mesures spéciales par rapport à COVID-19, mais bien qu’il soit relativement extrême, il ne s’agit pas d’une fermeture complète des opérations physiques de vente au détail, comme la décision d’Apple le 17 mai de fermer temporairement tous ses magasins prises électriques.