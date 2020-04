B&H ajoute 130 $ de réduction sur l’iPad Air, 1 099 $ d’iMac 4K et 1 349 $ de MacBook Pro 13 pouces à Apple Sale

À peine arrivé, B&H Photo a ajouté des offres plus agressives à son événement Apple Shopping en avril, avec un iPad Air LTE de 499 $, un iMac 4K de 1099 $ et un MacBook Pro (256 Go) de 1349 $ désormais inclus dans la vente.

Les rabais ont tous été ajoutés à B & H’s Page de vente d’événements Apple Shopping, que nous avons souligné hier dans la liste lundi des meilleures offres Apple.

Dernier iPad Air 130 $ de rabais

iMac 4K prix le plus bas