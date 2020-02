B&H lance une vente massive d’Apple Mac: économisez jusqu’à 1000 $

De nouvelles démarques ont été émises chez Apple Authorized Reseller B&H Photo, avec des économies supplémentaires sur les MacBook Pros 16 pouces, les iMacs 21,5 pouces et 27 pouces, et même les nouveaux Mac Pros.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l'année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Les offres MacBook Pro 16 “sont de retour

Coup d’envoi de la vente, B&H a réédité son populaire remise à trois chiffres sur le nouveau MacBook Pro 16 pouces d’Apple. Choisissez entre le modèle standard ou optez pour le modèle de vente au détail à 8 cœurs avec 1 To de stockage et une carte graphique AMD Radeon Pro 5500M 4 Go améliorée.

Pour des offres sur toutes les autres configurations de 16 pouces, assurez-vous de consulter l’AppleInsider Guide des prix du MacBook Pro 16 pouces.

Baisse de prix du MacBook Pro 16 pouces

Remises iMac

La gamme iMac d’Apple est également en vente cette semaine chez B&H avec jusqu’à 450 $ de rabais modèles actuels et de clôture. Avec des prix commençant à 999 $, il y a un prix pour presque tous les budgets.

Offres iMac 4K

IMac 4K 4C 21,5 pouces 2019 (3,6 GHz, 8 Go, disque dur 1 To, Radeon Pro 555X): 1199 $ (100 $ de rabais)

2019 iMac 4K 6C 21,5 pouces (3,0 GHz, 8 Go, disque dur 1 To, Radeon Pro 555X): 1399 $ (100 $ de rabais)

IMac 4K 6C 21,5 pouces 2019 (3,0 GHz, 16 Go, 512 Go, Radeon Pro 560X): 1849 $ (150 $ de rabais)

IMac 4K 6C 21,5 pouces 2019 (3,2 GHz, 16 Go, FUS 1 To, Radeon Pro 560X): 1749 $ (150 $ de rabais)

IMac 4K 6C 21,5 pouces 2019 (3,2 GHz, 32 Go, FUS 1 To, Radeon Pro 560X): 2149 $ (150 $ de rabais)

2019 iMac 4K 6C 21,5 “(3,2 GHz, 32 Go, SSD 1 To, Radeon Pro Vega 20): 2949 $ (200 $ de rabais)

Et bien d’autres offres dans notre guide des prix iMac 4K …

Offres iMac 5K

IMac 5K 6C 27 pouces 2019 (3,0 GHz, 8 Go, FUS 1 To, Radeon Pro 570X): 1649,99 $ (150 $ de rabais)

IMac 5K 6C 27 pouces 2019 (3,0 GHz, 8 Go, 256 Go, Radeon Pro 570X): 1749 $ (150 $ de rabais)

IMac 5K 6C 27 pouces 2019 (3,0 GHz, 8 Go, SSD 1 To, Radeon Pro 570X): 2149 $ (150 $ de rabais)

IMac 5K 6C 27 pouces 2019 (3,0 GHz, 16 Go, 256 Go, Radeon Pro 570X): 1949 $ (150 $ de rabais)

IMac 5K 6C 27 pouces 2019 (3,1 GHz, 8 Go, FUS 1 To, Radeon Pro 575X): 1849 $ (150 $ de rabais)

IMac 5K 6C 27 pouces 2019 (3,0 GHz, 16 Go, 512 Go, Radeon Pro 570X): 2199 $ (100 $ de rabais)

IMac 5K 6C 27 pouces 2019 (3,7 GHz, 8 Go, FUS 2 To, Radeon Pro 580X): 2149 $ (150 $ de rabais)

IMac 5K 6C 27 pouces 2019 (3,7 GHz, 8 Go, 512 Go, Radeon Pro 580X): 2249 $ (150 $ de rabais)

IMac 5K 6C 27 pouces 2019 (3,7 GHz, 8 Go, SSD 1 To, Radeon Pro 580X): 2449 $ (150 $ de rabais)

IMac 5K 8C 27 pouces 2019 (3,6 GHz, 8 Go, FUS 2 To, Radeon Pro 580X): 2549 $ (150 $ de rabais)

IMac 5K 8C 27 pouces 2019 (3,6 GHz, 8 Go, 512 Go, Radeon Pro 580X): 2599 $ (200 $ de rabais)

2019 iMac 5K 8C 27 “(3,6 GHz, 8 Go, SSD 1 To, Radeon Pro 580X): 2799 $ (200 $ de rabais)

IMac 5K 8C 27 pouces 2019 (3,6 GHz, 32 Go, SSD 1 To, Radeon Pro 580X): 3349 $ (250 $ de rabais)

IMac 5K 8C 27 pouces 2019 (3,6 GHz, 8 Go, FUS 2 To, Radeon Pro Vega 48): 2949 $ (200 $ de rabais)

2019 iMac 5K 8C 27 “(3,6 GHz, 8 Go, SSD 512 Go, Radeon Pro Vega 48): 3049 $ (200 $ de rabais)

IMac 5K 8C 27 pouces 2019 (3,6 GHz, 8 Go, SSD 2 To, Radeon Pro Vega 48): 3599 $ (250 $ de rabais)

IMac 5K 8C 27 pouces 2019 (3,6 GHz, 16 Go, SSD 1 To, Radeon Pro Vega 48): 3399 $ (250 $ de rabais)

Trouvez encore plus d’offres dans notre guide des prix iMac 5K …

Offres de liquidation

> Nouvelles offres Mac Pro

Ceux qui recherchent les prix les plus bas sur le puissant Mac Pro d’Apple peuvent également économiser jusqu’à 1000 $ sur les ordinateurs de bureau cette semaine avec un certain nombre de offres exclusives. Les configurations marquées d’un astérisque (*) contiennent des instructions d’activation spéciales situées au bas de cette page.

8 cœurs

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 256 Go, AMD Radeon Pro 580X): 5399 $ * (600 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 5799 $ * (600 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 2 To, AMD Radeon Pro 580X): 6299 $ (500 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 96 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 6899 $ (500 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X, Afterburner): 7899 $ (500 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro Vega II, Afterburner): 10299 $ (500 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro Vega II Duo): 11099 $ (500 $ de rabais)

12 cœurs

Mac Pro 12 cœurs (3,3 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 6899 $ (500 $ de rabais)

Mac Pro 12 cœurs (3,3 GHz, 96 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 7599 $ * (800 $ de rabais)

Mac Pro 12 cœurs (3,3 GHz, 48 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 7199 $ (500 $ de rabais)

Mac Pro 12 cœurs (3,3 GHz, 48 Go, 1 To, AMD Radeon Pro Vega II, Afterburner): 11599 $ (500 $ de rabais)

Mac Pro 12 cœurs (3,3 GHz, 192 Go, 2 To, AMD Radeon Pro Vega II, Afterburner): 14 699 $ (500 $ de rabais)

Mac Pro 12 cœurs (3,3 GHz, 96 Go, 1 To, AMD Radeon Pro Vega II Duo): 18 699 $ (500 $ de rabais)

16 cœurs

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 48 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 8199 $ (500 $ de rabais)

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 48 Go, 4 To, AMD Radeon Pro 580X): 9199 $ (500 $ de rabais)

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro Vega II): 10299 $ (500 $ de rabais)

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 96 Go, 2 To, AMD Radeon Pro Vega II): 11199 $ * (1000 $ de rabais)

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 96 Go, 4 To, AMD Radeon Pro Vega II): 12 299 $ (500 $ de rabais)

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 96 Go, 1 To, AMD Radeon Pro Vega II Duo, Afterburner): 16099 $ (500 $ de rabais)

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 192 Go, 1 To, AMD Radeon Pro Vega II, Afterburner): 18099 $ (500 $ de rabais)

* Instructions d’activation spéciales

Pour activer les prix réduits, vous devez acheter via les liens de prix spéciaux ci-dessus ou dans notre Mac Pro 8 cœurs, Mac Pro 12 cœurs et Mac Pro 16 cœurs Guides des prix à partir d’un ordinateur portable, d’un ordinateur de bureau ou d’un iPad. Nous nous excusons, mais l’offre ne peut pas être utilisée dans les applications mobiles pour le moment. Besoin d’aide? Envoyez-nous une note à [email protected] et nous ferons de notre mieux pour vous aider.

24 cœurs

28 cœurs

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, les logiciels et plus encore. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com.