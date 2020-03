Bill Gates quitte le conseil d’administration de Microsoft pour se concentrer sur la philanthropie

Vendredi, Bill Gates a démissionné du conseil d’administration de Microsoft, se retirant davantage de la société qu’il a cofondée.

Annoncé dans un communiqué de presse publié sur la page Web de Microsoft, le départ de Gates du conseil d’administration intervient près de 12 ans après sa démission en tant que PDG en 2012 pour se concentrer sur la Fondation Bill et Melinda Gates. L’accent mis par Gates sur la philanthropie est également à l’origine de sa décision de quitter le conseil d’administration de Microsoft.

Gates continuera à servir de «conseiller technologique» pour le PDG Satya Nadella et d’autres hauts responsables de Microsoft, poste qu’il a accepté lors de sa démission du poste de président du conseil d’administration en 2014.

“Bill a fondé notre entreprise avec une croyance en la force de démocratisation des logiciels et une passion pour résoudre les défis les plus urgents de la société. Et Microsoft et le monde sont meilleurs pour cela”, a déclaré Nadella dans un communiqué. “Et Microsoft continuera de bénéficier de la passion technique et des conseils continus de Bill pour faire avancer nos produits et services.”

Avec le départ de Gates, le conseil d’administration de Microsoft sera composé de 12 membres.

Gates a été pendant des décennies vilipendé par les fans d’Apple, qui – peut-être à l’aiguillon du défunt co-fondateur d’Apple Steve Jobs – considéraient la plate-forme Windows comme une arnaque de l’interface utilisateur graphique popularisée par Macintosh. Microsoft a continué à dominer le marché des PC grâce à des partenariats judicieux conclus à l’aube du boom de l’informatique personnelle.

Le géant du logiciel a cependant connu moins de succès dans le mobile, où Apple a pris les devants avec iPhone OS. C’est Android de Google, pas Windows, qui a contesté et finalement usurpé iOS en termes de part de marché, un fait que Gates a déploré lors d’une interview l’année dernière.

Une querelle publique entre les deux titans technologiques allait couver jusqu’en 1997, lorsque Microsoft a investi dans Apple peu de temps après le retour de Jobs, a annoncé la prise en charge de Mac pour la suite Office et réglé une poursuite en cours pour violation de droit d’auteur.