Blackmagic Teranex Mini offre une correction des couleurs avancée à l’Apple Pro Display XDR

Le Teranex Mini de Blackmagic est désormais disponible, permettant des connexions SDI vers DisplayPort 8K HDR et une connexion couleur de qualité studio pour le Pro Display XDR d’Apple.

Le matériel Teranex Mini SDI vers DisplayPort 8K HDR est un convertisseur qui fonctionne avec n’importe quel moniteur DisplayPort ou Pro Display XDR d’Apple, et prend en charge des sondes d’étalonnage des couleurs tierces ainsi que deux portées à l’écran pouvant basculer entre WFM, Parade, Vector et Histogramme modes. L’écran LCD couleur est utilisé à la fois pour la surveillance et les réglages.

L’unité dispose de quatre ports de commutation automatique 12G-SDI, de quatre sorties de boucle 12G-SDI, de quatre connecteurs HDMI 2.0 compatibles avec le 4320p60 en Quad Link et de deux canaux audio analogiques via des connecteurs RCA. La configuration et les mises à jour sont fournies via USB-C ou Ethernet. Plus de détails techniques sont disponibles sur le site Web de Blackmagic.

Une caractéristique remarquable du Teranex Mini est des LUT 3D (tables de correspondance) à 33 points, comparables à ceux utilisés par l’industrie cinématographique. Si une sonde de couleur USB tierce est utilisée, le Teranex peut analyser un moniteur connecté et générer une LUT 3D pour corriger toute anomalie.

Il se connecte au Pro Display XDR via USB-C et adapte automatiquement l’entrée vidéo à la résolution native d’un écran.

L’équipement peut être utilisé sur un bureau ou dans un montage en rack.

Le Blackmagic Teranex Mini SDI vers HDMI 8K HDR est disponible dès maintenant, pour 1295 $. Il nécessite macOS 10.14 Mojave ou macOS 10.15 Catalina.