BOE prépare les lignes OLED d’Apple uniquement en prévision des commandes d’iPhone

Le producteur chinois d’affichage BOE aurait investi massivement dans la création de lignes pour les modules OLED destinés uniquement aux produits Apple, dans ce qui semble être la dernière tentative de BOE pour sécuriser les commandes et faire partie de la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone.

BOE essaie de sécuriser les commandes d’Apple depuis un certain temps, mais n’est pas encore devenu le troisième fournisseur de panneaux OLED pour le fabricant d’iPhone aux côtés de Samsung et de LG Display. Le plus grand fabricant d’affichage en Chine travaille toujours à cet objectif, et si un rapport est vrai, il est prêt à tout mettre en œuvre pour y parvenir.

Des investissements ont été réalisés dans de nouvelles usines et équipements pour les lignes de production OLED, selon des sources d’ETNews, avec les lignes de modules pour fabriquer des composants exclusivement pour Apple. On prévoit que dix nouvelles lignes de modules seront construites dans son usine OLED B11 au Sichuan, et même une ligne d’assemblage complète sera disponible du panneau au module dans l’installation.

Malgré l’investissement dans de nouveaux équipements de production, cela ne signifie pas qu’Apple a signé un contrat avec BOE sur les fournitures OLED. Alors que BOE a déjà tenté de sécuriser les commandes OLED, la société n’a pas encore satisfait aux critères stricts de contrôle qualité d’Apple, ce qui ouvrirait la porte à de futures commandes de composants.

L’achat de matériel pour la fabrication d’écrans suit apparemment après une récente communication entre BOE et Apple, où le fabricant d’iPhone se prépare à l’idée de faire de BOE un troisième fournisseur OLED. De multiples sources de l’industrie ont déclaré au rapport “Apple a récemment demandé à BOE de faire les préparatifs nécessaires concernant la fourniture d’OLED.”

Si BOE répond enfin aux normes de qualité d’Apple, il est peu probable qu’Apple utilise ses panneaux OLED de sitôt. Les sources suggèrent que BOE envisage de commencer à fournir des OLED à Apple d’ici la mi-2021.