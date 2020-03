boîte ouverte 16 “MacBook Pro 1 979 $; AirPods 2 seulement 119 $; ensemble d’applications Mac 25 $

Un nouveau prix bas historique a atteint le MacBook Pro 16 pouces d’Apple, avec une remise exclusive de 421 $ sur les boîtiers ouverts et la possibilité de virer sur AppleCare à prix réduit. De plus, prenez neuf applications Mac pour seulement 25,50 $ avec un travail spécial à domicile – ou achetez des AirPods 2 pour moins de 120 $.

Des prix bas records

Le spécial 1 978,80 $ Prix du MacBook Pro 16 pouces avec l’aimable autorisation du revendeur Apple Expercom avec le code de réduction appleinsider (sensible aux majuscules et minuscules). Ces unités sont en boîte ouverte avec l’emballage d’origine. Ils incluent le reste de la garantie limitée d’un an d’Apple et AppleCare peut être ajouté au tarif réduit de 328,87 $ avec le même code promotionnel (plus de 50 $ de réduction).

Comparé au prix le plus bas sur le même modèle MacBook Pro 16 pouces à l’état neuf, cette offre sonne au moins 221 $ moins cher. Les offres de coupons sont disponibles sur chaque configuration dans un état scellé en usine, alors consultez l’AppleInsider Guide des prix du MacBook Pro 16 pouces si vous êtes intéressé par un autre ensemble de spécifications ou une finition.

Ensemble d’applications Mac à domicile en vente

Une autre bonne affaire pour créer la configuration ultime du travail à domicile, les distributeurs nationaux via Google Shopping ont Apple AirPods 2 en vente pour seulement 119,99 $ avec code promo CCWMZU. 20 $ moins cher que le prochain prix le plus bas de notre guide des prix AirPods 2, cette réduction sur le modèle de boîtier de charge est de 40 $ de réduction sur le PDSF d’Apple avec livraison gratuite. L’offre est valide jusqu’au 23 mars ou jusqu’à épuisement des stocks.

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, Office 365 et plus. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com.