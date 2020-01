Broadcom signe deux accords pluriannuels pour fournir à Apple des composants sans fil

Le partenaire de longue date d’Apple, Broadcom, a déclaré jeudi qu’il avait négocié deux accords pluriannuels pour fournir des composants sans fil à Apple, élargissant ainsi la portée du fabricant de puces dans la chaîne d’approvisionnement du géant de la technologie.

Un module Broadcom Wi-Fi / Bluetooth dans l’iPhone XS Max. | Crédit d’image: Tech Insights

Les accords, appelés «SOW 2020», s’ajoutent aux contrats Broadcom existants et pourraient valoir 15 milliards de dollars, rapporte ..

Les éléments couverts par les accords jumeaux et leur durée sont inconnus.

Broadcom fournit actuellement à Apple les composants frontaux de radiofréquence utilisés dans la production de produits majeurs comme l’iPhone. En juin dernier, la société a signé un accord pour prolonger son contrat de pièces RF avec Apple pour deux ans.

Le fabricant de puces est un fournisseur clé d’Apple depuis plus d’une décennie, fournissant des composants qui ont aidé des produits phares comme l’iPhone 3G à se connecter aux réseaux cellulaires et Wi-Fi. En plus des pièces RF, l’entreprise fournit des contrôleurs à écran tactile et des modules de charge sans fil.

La nouvelle de l’élargissement de la relation de Broadcom avec Apple arrive un mois après que des rapports ont affirmé que la société cherchait à vendre son unité de puces sans fil.