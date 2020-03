Brydge prend en charge l’iPad Pro 2020 et s’améliore avec la révision du curseur de l’iPadOS 13.4

Le nouveau curseur d’Apple et la prise en charge des périphériques Bluetooth dans iPadOS 13.4 permettent non seulement aux souris et trackpad d’Apple de fonctionner avec l’iPad, mais bénéficieront également grandement aux accessoires tiers, y compris le clavier et le trackpad Brydge Pro +.

Pratique avec le prochain clavier et trackpad Brydge Pro +

Brydge a confirmé que son prochain Brydge Pro + fonctionnera non seulement parfaitement avec l’iPad Pro 2020 mis à jour, mais le trackpad intégré fonctionnera encore mieux qu’il ne le ferait sans l’iPadOS 13.4 d’Apple.

“Nous sommes heureux de confirmer que le Brydge Pro + s’intégrera de manière transparente avec les nouveaux iPad Pros – offrant la même expérience de trackpad que le nouveau Magic Keyboard d’Apple”

L’iPadOS 13.4 d’Apple – une mise à jour gratuite pour tous les iPad et iPads compatibles – offre une prise en charge complète du curseur ainsi que la prise en charge des souris et trackpad externes. Cela inclut le trackpad intégré au Brydge Pro +. Brydge dit que cette mise à jour “améliorera considérablement l’expérience utilisateur, la rendant plus intuitive et fluide”.

Le fabricant d’accessoires a également publié une nouvelle vidéo de démonstration de l’expérience améliorée avant la sortie du produit mi-avril.

Brydge Pro + propose des touches mécaniques rétro-éclairées, une rangée complète de touches de fonction dédiées, sa charnière brevetée qui permet presque tous les angles et un trackpad intégré pour beaucoup moins que le Magic Keyboard d’Apple. Il devrait également être lancé plus tôt, le Magic Keyboard d’Apple n’étant pas prévu avant mai 2020.

Le trackpad Brydge iTrack iPad

Mis à part le Brydge Pro +, le trackpad iPad iTrack de la société bénéficiera également de la mise à jour iPadOS 13.4, bénéficiant du même mouvement fluide et des fonctionnalités de curseur étendues.

AppleInsider a testé le Brydge Pro + pendant le CES et bien que ce soit une bonne expérience, le trackpad Bluetooth a souffert de ne pas avoir de support complet intégré à iPadOS. Ce n’était pas aussi fluide que nous le souhaiterions et ne supportait que quelques gestes. La mise à jour iPadOS 13.4 dispose d’un curseur mis à jour qui est plus intuitif lorsque vous naviguez et travaillez sur iPad et iPad Pro.

Apprenez-en plus sur la façon dont vous pouvez utiliser le Brydge Pro + ou n’importe quelle souris ou trackpad Bluetooth avec votre iPad ou iPad Pro grâce aux informations détaillées d’AppleInsider.

Si vous souhaitez précommander le Brydge Pro +, vous pouvez vous rendre sur le site Web de Brydge et réserver le vôtre à partir de 199 $.