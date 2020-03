Brydge Pro + est un clavier et un trackpad qui sont à la fois aidés et gênés par iPadOS

Le Brydge Pro + est un clavier et un pavé tactile tout en aluminium spécialement conçus pour les iPad Pros 2018 et 2020. Alors que le matériel est au bon endroit, les changements dans iPadOS 13.4 nous ont laissé en vouloir un peu plus pour cet accessoire par ailleurs excellent.

Brydge Pro + et l’iPad Pro 12,9 pouces 2020

Sur iPhone et iPad, Apple a une fonctionnalité appelée AssistiveTouch. Avec cette option activée, vous pouvez enfin utiliser un curseur rudimentaire sur votre appareil à l’aide d’une souris filaire. Ce n’était pas flashy et ne disposait que d’un support de base. Après tout, c’était toujours une fonctionnalité d’accessibilité, mais Brydge est passé à la vitesse supérieure pour en profiter.

Nous avons examiné les claviers Brydge précédents, tels que le Brydge Pro pour iPad Pro. C’était un clavier solide avec un cadre en aluminium qui se connecte intelligemment à l’iPad Pro en cas de besoin. Brydge Pro + est une évolution de cela, intégrant un trackpad pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité d’accessibilité trouvée sur les iPads.

L’appareil s’approcha du lancement, avant qu’une balle courbe ne soit lancée.

Une boule de courbe en forme d’iPadOS 13.4

Brydge ne s’y attendait pas du tout. Brydge a annoncé le mois dernier Pro +. Nous nous sommes même donné la main au CES 2020 pour le tester. Tout semblait prêt.

Ensuite, Apple a abandonné l’iPadOS 13.4 qui avait pris en charge un curseur non annoncé auparavant, ainsi que des souris et des pavés tactiles Bluetooth.

Les choses ont alors radicalement changé pour Brydge. Avec cette simple mise à jour, Brydge Pro + a perdu des fonctionnalités et en a gagné de nouvelles. D’une part, il existe désormais des aspects et des gestes natifs que vous pouvez effectuer dans tout le système d’exploitation avec n’importe quelle souris connectée. Mais, Brydge a perdu ses propres gestes avec lesquels il espérait faire ses débuts.

Jusqu’à présent, nous avons largement couvert le support du curseur et il est impressionnant de voir comment Apple l’a ajouté à l’interface tactile en premier de manière intuitive. Pour cette raison, cela rend Brydge Pro + encore plus excitant d’une perspective et l’anticipation pour le nouveau combo clavier-souris a explosé.

Un design familier

Tout d’abord – la conception du Brydge Pro + est très familière. Cela ressemble à une itération sur les conceptions précédentes de Brydge ainsi que sur un MacBook. Il a le grand clavier mécanique au sommet de ce nouveau trackpad.

Brydge Pro + fermé

Au lancement, Brydge Pro + ne sera disponible qu’en gris sidéral. Cela semble être la couleur la plus populaire et elle a fait un excellent travail pour la faire correspondre à la couleur de l’iPad Pro.

La charnière du Brydge Pro +

Les charnières ont été ajustées et ce sont encore nos préférées de Brydge. Ils sont très minimalistes et vous ne les remarquez pratiquement pas lorsque vous regardez l’iPad de face. À l’arrière, il y a un peu plus de surface.

Pour rester dans la conception de l’iPad Pro, les charnières sont un peu plus carrées. Ils ont les inserts en caoutchouc qui vont maintenant juste autour des coins, ce qui ajoute une petite protection contre les chutes (ou les chocs). Les charnières ont également une petite bande de caoutchouc qui, une fois ouverte, empêche le Brydge de toucher la surface en dessous.

Brydge Pro + est livré avec un panneau arrière magnétique

Nous avons vu beaucoup de claviers Brydge et celui-ci ressemble et se sent comme le plus poli à ce jour.

Il y a un panneau arrière en similicuir inclus dans la boîte. Les nôtres sont arrivés avec un modèle conçu pour l’iPad Pro 2018, bien que de nouvelles commandes soient livrées avec un modèle conçu pour les modèles 2018 et 2020.

Chargez Brydge Pro + sur USB-C

Le tout est chargé via USB-C, et une charge complète devrait donner environ trois mois d’utilisation. C’est différent du Magic Keyboard, qui se connecte via le connecteur intelligent et n’a jamais besoin d’être chargé, bien qu’il lâche une partie de la puissance de l’iPad Pro.

Ce qui est génial avec le port USB-C, c’est qu’en cas d’urgence, Brydge peut être chargé directement à partir du port USB-C de l’iPad.

Le trackpad

Avec le trackpad, nous avons beaucoup à évaluer. Comment s’intègre-t-il au système, prend-il en charge toute forme d’entrée multi-touch et comment la surface elle-même se sent-elle?

Brydge a encore une fois fait un excellent travail en matière de qualité de construction. Le trackpad est très grand et spacieux. Cela ressemble à la largeur parfaite parce que lorsqu’il est dans une position de frappe naturelle, le trackpad vient juste à l’endroit où nos paumes se reposent. Très bien fait.

Brydge Pro + en gris spatial correspond parfaitement

Le trackpad utilise une conception commune de “plongeoir”. Cela signifie que le haut du trackpad est fixe et que le reste du trackpad peut être enfoncé pour «cliquer».

Cependant, nous avons été gâtés ces dernières années, voyant ce qu’Apple a fait. Les trackpads Mac d’Apple sont une grande surface qui ne bouge jamais. Le trackpad Mac simule un clic en déclenchant une vibration courte – ou un retour haptique. Cela permet à la totalité de la surface du trackpad d’être «cliquable».

Parfois, nous nous attendons à pouvoir appuyer sur le dessus du trackpad Brydge et il ne bouge pas.

Le nouveau trackpad du Brydge Pro +

La bonne nouvelle est que le tapotement n’est pas affecté. La surface entière peut être tapée et nous trouvons que le tapotement est de toute façon plus rapide, donc nous ne la comptons pas autant comme une perte.

Comme nous utilisons le trackpad avec l’iPad, il y a un peu de retard. La façon dont le Brydge Pro + se connecte entraîne un certain retard lors du suivi de la souris dans le système d’exploitation.

Nous ne blâmons pas nécessairement Brydge pour cela car une faute appartient à iPadOS pour la façon dont il s’interface avec ces périphériques Bluetooth. Il existe également un décalage similaire avec d’autres souris Bluetooth.

Déplacer la souris autour de l’écran de l’iPad n’est pas le plus gros problème que nous ayons, car cela réside dans le défilement. Vous pouvez faire défiler à l’aide du trackpad en déplaçant deux doigts vers le haut et vers le bas – comme avec le trackpad d’Apple, mais c’est très choquant.

On a parfois l’impression que l’iPad ne répond pas, mais c’est clairement comme si vous essayez de déplacer l’écran avec votre doigt, il se déplace très bien.

Encore une fois, le problème est clairement avec iPadOS ici. Parfois, si vous faites défiler sur un écran, il continue simplement à ne rien montrer à l’écran pendant que vous faites défiler bien au-delà du contenu de la page.

Étant donné que la prise en charge de la souris et du curseur est si nouvelle, beaucoup de ces problèmes vont être résolus, mais ce n’est que le terrain de jeu que Brydge a choisi de jouer lorsqu’il a commencé à développer le Brydge Pro +.

Brydge Pro + trackpad en cours d’utilisation

Un autre effet secondaire de la mise à jour iPadOS 13.4 a été les gestes. Brydge ne prend plus en charge désormais ses propres gestes multi-touch avec trois ou quatre doigts. Vous ne pouvez pas glisser vers le bas avec trois doigts pour ouvrir le sélecteur d’applications et vous ne pouvez pas faire glisser vers la gauche ou la droite avec plusieurs doigts pour vous déplacer entre les applications.

Au lieu de cela, iPadOS a remplacé bon nombre de ceux-ci par ses propres versions natives. Pour revenir à l’écran d’accueil, balayez simplement vers le bas de l’écran. Pour ouvrir le sélecteur d’application, répétez ce même mouvement. Pour ouvrir les notifications, déplacez-vous vers le haut. À droite, les applications Slide Over seront ouvertes. Tout est très simple et ne nécessite pas de saisie multi-doigts.

Vous pouvez appuyer avec un doigt, un clic secondaire en appuyant avec deux doigts, et si vous vous aventurez dans les paramètres d’accessibilité, vous pouvez activer tout ce que vous souhaitez pour un robinet à trois doigts. Pour le nôtre, nous ouvrons le sélecteur d’applications, mais vous pouvez le programmer pour ouvrir le Control Center, aller à l’écran d’accueil, exécuter n’importe quel raccourci Siri que vous avez créé, et bien plus encore.

Le clavier

En ce qui concerne le clavier, il se passe aussi beaucoup de choses.

Pour la disposition, il s’agit d’un clavier standard complet qui a également une rangée dédiée de touches de fonction en haut. Dans le coin inférieur gauche où nous voyons traditionnellement l’icône du globe de localisation, nous avons un bouton Siri. Nous aimons cela car nous invoquons plus souvent Siri plutôt que de changer de langue.

Le clavier du Brydge Pro +

Ne vous inquiétez pas de ceux qui utilisent fréquemment la localisation, c’est juste dans la rangée de touches de fonction. De gauche à droite, nous avons le bouton Accueil, le verrouillage rapide, le contrôle du rétroéclairage du clavier, les contrôles de luminosité de l’iPad, le clavier à l’écran, la localisation, les contrôles multimédias, le volume, le Bluetooth et l’alimentation.

Il s’agit d’un ensemble solide de touches de fonction et celles que nous utiliserons fréquemment. Nous ne savons toujours pas pourquoi Apple n’a pas ajouté une rangée de touches de fonction aux Smart Keyboard Folios.

La frappe est très naturelle sur le Brydge Pro +. Les touches sont tactiles, faciles à ressentir et ont un bon débattement. Lorsque vous appuyez dessus, il y a un moment solide où vous pouvez sentir que la touche est enfoncée, mais elle est également un peu douce. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose car taper sur le clavier est très silencieux.

Si vous travaillez dans un espace surpeuplé et que vous êtes conscient de la façon dont vous êtes bruyant pour taper, Brydge va être génial. Nous pensons à des cours ou à des réunions de travail où vous ne souhaitez pas déranger tout le monde lorsque vous prenez des notes.

L’ensemble du clavier du Brydge Pro +

Brydge Pro + a un rétro-éclairage intégré au clavier qui a différents niveaux de luminosité qui peuvent être ajustés via la touche de fonction unique. Il ne s’ajuste pas automatiquement mais est assez facile à contrôler. Il allume le glyphe au centre de chaque touche, mais il a également beaucoup de saignement.

Un anneau de lumière brille derrière chaque touche, ce qui peut être gênant. Nous préférons que la lumière soit plus contenue et n’éclaire que le caractère ou le symbole dans le clavier.

Nous avons testé la version 12,9 pouces du clavier et les touches étaient bien espacées et nous n’avons pas eu besoin de temps pour nous y adapter en provenance de notre clavier magique sans fil Apple de bureau. Si vous utilisez la version 11 pouces, elle sera légèrement plus petite et les touches un peu plus serrées, alors préparez-vous à un léger ajustement si vous suivez cette voie.

Devriez-vous acheter le Brydge Pro +?

Brydge a présenté un très bon exemple de la raison pour laquelle vous devriez acheter le Brydge Pro +. Le matériel est excellent. Le clavier est agréable à taper. La charnière est minimale et très facile à régler à n’importe quel angle. Et la dernière mise à jour iPadOS intègre le trackpad beaucoup plus loin dans l’expérience utilisateur.

Le Brydge Pro + de face

Dans le même temps, Apple résout toujours les problèmes et les fabricants de matériel tiers doivent contourner les limites d’Apple. La souris a juste un peu de traînée pendant qu’elle se déplace et le défilement peut être assez gênant.

Ces inconvénients ne sont pas énormes et l’appareil est toujours utilisable. Nous avons créé cette critique complète sur un iPad Pro 2020 à l’aide du Brydge Pro + et avons adoré la possibilité d’accéder facilement à un trackpad lorsque vous essayez de modifier précisément le texte. Vous remarquez les bizarreries et les petits défauts, mais ce n’était pas suffisant pour nous éteindre complètement.

Il est juste décevant que Brydge ait créé un produit à la recherche et au travail si étonnant, mais l’iPad ne veut pas jouer de manière agréable.

Nous sommes certains que cela va s’améliorer, mais pour l’instant, il y aura des compromis mineurs lors de l’utilisation du Brydge Pro +.

Avantages

Sommeil, conception de type iPad

La couleur gris espace correspond parfaitement

Le clavier est agréable à taper, sinon peut-être un peu doux

Les touches de fonction sont très utiles

iPadOS 13.4 fait du curseur un citoyen de première classe

Plus abordable que Magic Keyboard

Rétroéclairage variable

Charnière à 180 degrés

Protection dorsale incluse

Les inconvénients

Plus d’efforts à retirer que Smart Keyboard Folio ou Magic Keyboard

Le rétroéclairage a beaucoup de saignement autour des touches

En raison de l’iPadOS, le défilement peut être difficile et maladroit

Également en raison de l’iPadOS, le curseur n’est pas aussi fluide que la Magic Mouse ou le Magic Trackpad d’Apple

Encore un prix premium

Seule couleur gris espace disponible (au lancement)

Évaluation: 3 sur 5

Où acheter

Le clavier et le trackpad Brydge Pro + commenceront à être livrés début avril et commencent à 199 $ pour la version 11 pouces, tandis que la version 12,9 pouces monte à 229 $.