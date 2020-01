Canaccord augmente son objectif AAPL à 355 $ en raison de la forte demande de l’iPhone 11 et du cycle de mise à niveau 5G

Les revenus de services, l’anticipation d’un «iPhone 12» 5g en 2020, couplés à des sondages démontrant une forte demande actuelle pour l’iPhone 11 ont conduit Canaccord Genuity à fixer un objectif de prix de 355 $ sur les actions Apple.

Dans une note de recherche aux investisseurs vue par l’analyste d’AppleInsider Canaccord Genuity, T. Michael Walkley constate une forte demande pour la série iPhone 11. De plus, Walkley prévoit un chiffre d’affaires record des services, soutenu par une base installée qui dépasse 1,4 milliard d’appareils dans le monde. Il devrait être complété par “l’iPhone SE 2” au début de 2020, couplé à un cycle de mise à niveau 5G à la fin de 2020, entraînant une demande supplémentaire jusqu’en 2021.

Grâce à l’iPhone à bas prix et à l’iPhone 5G 5G, Walkley a augmenté les estimations de revenus de l’iPhone de 143 milliards de dollars en 2020 et de 147 milliards de dollars en 2021, à 152 et 159 milliards de dollars, respectivement.

La fortune d’Apple est encore stimulée par la demande d’AirPods Pro, toujours devant la capacité d’Apple à répondre à l’offre, et par une demande croissante de produits portables mondiaux, notamment l’Apple Watch. En raison de ces forces combinées, les estimations de revenus Apple pour l’année civile 2020 émises par Canaccord ont été augmentées à 33,5 milliards de dollars, contre 33,0 milliards de dollars.

Walkley dit qu’une augmentation globale de la tendance générale du marché des PC pour la première fois depuis de nombreuses années est une aubaine pour Apple. Apple est “bien positionné pour des tendances fortes” dans tous ses secteurs d’activité étant donné cette croissance, selon l’analyste.

La grande histoire, cependant, est le chiffre d’affaires des services. Walkley pense qu’Apple “maintiendra la dynamique des revenus des services après un record en 2019” et doublera les revenus de 2016 d’ici 2020. Même si Apple TV + est gratuit maintenant, le prix d’Apple TV + après cette période gratuite par rapport à ses concurrents est cité comme un futur revenu. pour la compagnie. De plus, Apple Arcade stimulera la croissance, avec à la fois le service dans son ensemble et les jeux individuellement, obtenant un retour initial positif des utilisateurs.

Le prix cible antérieur de Cannaccord Genuity était de 275 $, avec un multiple de 16 fois le bénéfice par action. La note de recherche de mercredi augmente le multiple à 20x, avec un cours de bourse cible de 355 $.

Le titre Apple est actuellement de 313,61 $ par action, en hausse de 0,30% sur la journée. Le 15 janvier 2019, l’action Apple était évaluée à 153,07 $.