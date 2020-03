Capteur d’oxygène sanguin, Touch ID rumeur pour «watchOS 7,« Apple Watch »série 6

Apple pourrait introduire la surveillance du sommeil, un capteur d’oxygène dans le sang et Touch ID avec la mise à jour Apple Watch “Series 6” et “watchOS 7”, selon une nouvelle rumeur.

Les prochaines versions de watchOS et d’Apple Watch pourraient comporter des fonctionnalités très demandées comme la surveillance du sommeil.

Le géant de la technologie de Cupertino devrait largement lancer sa mise à jour watchOS 7 lors d’une WWDC virtuelle en juin, et de nouveaux modèles d’Apple Watch feront probablement leurs débuts plus tard dans l’année.

En 2020, watchOS 7 pourrait enfin ajouter la prise en charge de la surveillance du sommeil et de la détection du niveau d’oxygène sanguin au système d’exploitation Apple Watch, selon le site en langue hébraïque The Verifier et la chaîne YouTube iUpdate.

La nouvelle mise à jour pourrait également supprimer le support de l’Apple Watch Series 2 et inclure “des améliorations de l’intelligence de Siri qui lui permettront de faire plus d’opérations d’extension”, a ajouté le site.

Apple peut également inclure la prise en charge de LTE et Wi-Fi 6 sur la «Apple Watch Series 6», ainsi que Touch ID dans la couronne numérique et une batterie plus grande. Cette dernière fonctionnalité sera particulièrement importante car les modèles actuels d’Apple Watch nécessitent une charge au moins tous les deux jours, ce qui rend le suivi du sommeil peu pratique.

Bien qu’aucun changement de conception significatif ne soit attendu pour ce modèle, The Verifier affirme que la soi-disant “Apple Watch Series 7” en 2021 comportera un capteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran.

Le vérificateur et iUpdate ont un historique douteux d’informations précises d’Apple. Lundi, le duo a prévu un prochain modèle d’Apple TV avec une plus grande capacité et un nouveau “mode enfant” tvOS.

Cependant, la détection d’oxygène dans le sang a déjà été suggérée par des extraits de code dans une version divulguée d’iOS 14. watchOS 7 peut également inclure une nouvelle application de démonstration d’entraînement, des cadrans de montre partageables et un “mode enfant”.

Apple travaille également sur d’autres nouveaux développements pour les futures montres Apple, notamment une couronne numérique mise à jour avec des capteurs tactiles et lumineux et un nouveau type de boîtier en fibres plastiques et céramiques.