CarKey, partage de dossiers iCloud, Memoji, etc.

Par Andrew O’Hara

Mercredi 05 février 2020, 13h44 PT (16h44 HE)

Apple a semé la première version bêta d’iOS 13.4 aux développeurs et il y a une multitude de changements, dont beaucoup sont assez importants. Jetons un coup d’œil à ce à quoi vous pouvez vous attendre quand il sera finalement publié.

Première version bêta du développeur d’iOS 13.4

Le premier changement majeur d’iOS 13.4 est le retour du partage de dossiers iCloud. C’était une fonctionnalité promise pour iOS 13, mais elle a été supprimée et les utilisateurs n’ont jamais vraiment pu en profiter. Cependant, la fonctionnalité est maintenant de retour dans iOS 13.4.

En accédant à un dossier dans iCloud Drive et en appuyant sur Partager, les utilisateurs peuvent ajouter des personnes spécifiques pour afficher un dossier, partager un lien et autoriser ces utilisateurs à apporter des modifications ou simplement afficher le contenu du dossier.

Partage de dossiers iCloud dans iOS 13.4

Un autre grand changement est la possibilité pour les développeurs d’offrir un seul achat d’application qui fonctionne non seulement sur iPhone et iPad, mais aussi sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Cela allégera le fardeau des consommateurs qui n’aiment pas avoir à acheter plusieurs fois la même application.

Une grande nouvelle fonctionnalité, que nous ne connaissons pas encore beaucoup, s’appelle CarKey. Il s’agit d’une nouvelle API pour iOS et watchOS qui vous permettra de verrouiller, déverrouiller et démarrer votre voiture avec votre iPhone et Apple Watch. Même la possibilité de partager des clés NFC avec d’autres.

Encore une fois, cette fonctionnalité vient d’être découverte et nous devrons probablement continuer à creuser jusqu’à ce que nous entendions d’Apple comment cette fonctionnalité sera déployée et quels véhicules pourraient éventuellement être pris en charge.

Neuf nouveaux autocollants Memoji

Les autres ajouts de cette version bêta incluent neuf nouveaux autocollants Memoji, une barre d’outils de messagerie réorganisée, de nouveaux raccourcis clavier sur iPad dans l’application Photos pour la navigation et la modification, l’application TV affiche maintenant le partage familial sous l’onglet Bibliothèque, de nouveaux contrôles d’appel et des options de navigation tierces dans CarPlay, et l’invite d’autorisation apparaîtra immédiatement après avoir accordé Toujours pour l’accès à l’emplacement.

Comme toujours, cette liste n’est pas exhaustive, donc si vous trouvez d’autres changements dans la version bêta, assurez-vous de nous le faire savoir et nous mettrons à jour la liste en conséquence.