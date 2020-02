Ce contrat MacBook Pro 16 pouces à 8 cœurs se termine ce soir

Le populaire MacBook Pro 16 pouces d’Apple avec un processeur Core i9 et des graphiques améliorés est de 300 $ de réduction, mais ne tardez pas car l’offre spéciale se termine ce soir.

B&H et Amazon ont publié un 300 $ de démarque sur le MacBook Pro Premium Core i9 16 pouces d’Apple ce samedi. Avec le processeur 2,3 GHz amélioré, la configuration haut de gamme est équipée de 16 Go de mémoire, 1 To de stockage et 5500 M de 4 Go de graphiques. Maintenant de 2 499 $ après la remise de 300 $, cette offre se termine ce soir à 23 h 59. Heure de l’Est chez B&H. Étant donné qu’Amazon a égalé le prix de B&H, il est probable que le prix changera également chez Amazon.

Ceux qui recherchent la meilleure offre sur le modèle standard peuvent également gagner 300 $ d’économies chez B&H sur la configuration de base dans votre choix de finition Silver ou Space Grey. Selon B&H, les fournitures sont limitées au prix réduit.

B&H comprend également un certain nombre d’avantages, tels que l’expédition gratuite de 2 jours dans les États-Unis contigus pour une livraison rapide à votre porte. Les acheteurs résidant dans des États éligibles peuvent également obtenir un remboursement de la taxe de vente avec la carte Payboo, ou les clients peuvent opter pour un financement sans intérêt lorsqu’ils sont payés en totalité dans les 12 mois avec la carte de financement B&H. La carte Payboo est mieux adaptée à ceux qui sont prêts à rembourser le solde en totalité tout de suite mais qui veulent empocher en moyenne 168 $ à 200 $ en plus de la réduction de 300 $ sur les systèmes eux-mêmes.

Baisse de prix du MacBook Pro 16 pouces

MacBook Pro 16C 16 pouces (2,6 GHz, 16 Go, 512 Go, AMD 5300M) gris sidéral: 2099 $ (300 $ de rabais)

MacBook Pro 16C 16 pouces (2,6 GHz, 16 Go, 1 To, AMD 5300M) Gris: 2349 $ (250 $ de rabais)

MacBook Pro 8C 16 pouces (2,3 GHz, 16 Go, 1 To, AMD 5500M 4 Go): 2499 $ (300 $ de rabais) [In stock at Amazon on Feb. 13]

