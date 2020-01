Ce dongle peut vous mettre à niveau vers CarPlay sans fil pour pas cher

Le CarPlay sans fil est encore rare dans le monde réel, mais il existe maintenant une nouvelle façon pour les utilisateurs CarPlay existants de se libérer des fils. Nous étions curieux de savoir comment cela fonctionnait, nous l’avons donc testé par nous-mêmes.

Utilisation de CarPlay sans fil

Wired CarPlay est presque omniprésent parmi les véhicules plus récents, avec seulement quelques-uns récemment fait le saut vers le sans fil. Ford a annoncé que plusieurs véhicules seront sans fil avec une nouvelle mise à jour Sync 4 et Uconnect 5 de FCA apportera également CarPlay sans fil à un grand nombre de véhicules.

Malheureusement, cela laisse tout le monde dans le froid en s’appuyant actuellement sur leurs configurations CarPlay câblées existantes. En règle générale, le seul véritable moyen rentable d’obtenir CarPlay sans fil est d’attendre que vous montiez dans un nouveau véhicule ou que vous rapportiez de grosses sommes d’argent pour une unité principale du marché secondaire, comme le récepteur Pioneer AVH-W4400NEX que nous avons testé. Mais, une solution après-vente peut parfois causer des problèmes avec l’électronique intégrée, comme les caméras de recul ou les systèmes de démarrage à distance.

Heureusement, nous sommes récemment tombés sur un terrain d’entente. Il existe un moyen de réaliser CarPlay sans fil sans récepteur de remplacement et sans nouveau véhicule.

Piratez votre chemin vers CarPlay sans fil

Nous avons réussi à le faire avec une boîte USB externe qui “incite” essentiellement votre véhicule à penser que votre iPhone est branché. Il existe plusieurs versions de cet appareil flottant en ligne, bien que celle que nous avons choisie s’appelle CarPlay2Air.

Cet appareil se connecte au port USB de votre voiture utilisé pour CarPlay. Le véhicule l’enregistre ensuite comme appareil CarPlay. Votre iPhone voit ce nouveau récepteur externe comme un appareil CarPlay et s’y connectera sans fil.

En fin de compte, au moins aujourd’hui, c’est CarPlay sans fil et sans fil.

L’interface CarPlay lorsqu’elle se connecte à votre iPhone

Avec l’adaptateur installé, CarPlay sans fil fonctionne comme toute autre solution officielle. Vous montez dans le véhicule, dès qu’il démarre, votre téléphone se connecte automatiquement à votre système d’infodivertissement.

Un nouvel écran de chargement apparaît pendant quelques instants lorsque votre téléphone se connecte. C’est la seule différence entre cette solution et une solution officielle.

Wireless CarPlay apporte plusieurs avantages. La durée de vie de la batterie de votre iPhone s’affiche sur votre écran d’infodivertissement, ce qui vous laisse libre de garder le téléphone dans votre poche ou votre sac à main. Les fils délicats deviennent une chose du passé.

Mieux encore, vous pouvez enfin utiliser un chargeur sans fil. Nous avons souvent pris la route et avons détruit des câbles Lightning parce qu’une petite quantité d’eau s’est accumulée sur les broches. Un mauvais câble Lightning signifie pas de CarPlay.

Querelles et chicanes

Tout n’est pas parfait avec ces adaptateurs CarPlay sans fil.

Parfois, lorsque nous utilisons le démarrage à distance, en entrant dans le véhicule, CarPlay ne se connecte pas automatiquement comme d’habitude. Cela nous oblige à débrancher et rebrancher l’adaptateur CarPlay pour le faire fonctionner à nouveau. Cela dit, nous avons également rencontré des problèmes similaires avec les unités CarPlay sans fil installées par le fabricant et tierces, il est donc difficile de déterminer qui est en faute de manière concluante à cet égard.

Il y a également eu de nombreux rapports à la fin de problèmes avec CarPlay sans fil sur les versions récentes d’iOS. Encore une fois, il est difficile de distinguer particulièrement si iOS, le récepteur ou l’adaptateur CarPlay sont ceux qui provoquent ce hoquet occasionnel.

Seul un hack

L’adaptateur CarPlay2Air CPlay2Air

Le plus gros problème en jeu est que ceux-ci ne sont pas beaucoup plus qu’un hack et ne sont en aucun cas pris en charge par Apple. À l’avenir, il n’y a aucune garantie qu’une nouvelle version d’iOS ne se déploie pas, ce qui tue complètement leur fonctionnement. Il en va de même pour de nombreux projets axés sur le client tels que HomeBridge pour connecter des accessoires non certifiés à HomeKit.

C’est un pari, mais certains utilisateurs – comme moi – voient l’avantage de ce risque pour une fonctionnalité qui n’est pas fournie par les constructeurs automobiles.

Tout ce que nous savons, c’est que ces adaptateurs CarPlay sans fil – du moins celui que nous avons essayé – fonctionnent pour l’instant. En espérant qu’ils restent ainsi.

Où acheter

Si vous souhaitez en essayer un par vous-même, vous pouvez vous procurer l’adaptateur CarPlay2Air sur son site pour 159 $. Divers autres adaptateurs sont également disponibles sur Amazon pour 84,99 $ et ou 82,99 $.