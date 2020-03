Ce que vous devez savoir sur le scanner LiDAR d’Apple dans l’iPad Pro

Apple a dévoilé mercredi deux nouveaux modèles d’iPad Pro équipés d’un scanner LiDAR, qui offriront des améliorations majeures à ARKit et à la photographie.

Le nouveau scanner LiDAR d’Apple offrira des améliorations majeures à la réalité augmentée.

Les nouveaux modèles iPad Pro 11 et 12,9 pouces sont les premiers appareils d’Apple à intégrer le système laser 3D, mais ils ne seront probablement pas les derniers. Voici ce que vous devez savoir sur LiDAR, comment il améliore les modèles actuels d’iPad Pro et quels autres futurs appareils Apple pourraient le proposer.

Qu’est-ce que le LiDAR?

Au niveau le plus élémentaire, le LiDAR est un système à temps de vol qui tire des lasers de faible puissance dans un environnement. À l’aide des réflexions, il calcule la distance aux objets et aux points de l’environnement et crée une carte de profondeur 3D précise ou un rendu basé sur les résultats.

Le point de vue exclusif d’Apple sur lui, simplement surnommé le scanner LiDAR, a probablement quelques astuces de plus dans sa manche. Apple dit qu’il peut mesurer la distance aux objets environnants jusqu’à 5 mètres de distance et fonctionne “au niveau photo à des vitesses de nano-seconde”.

L’iPad Pro LiDAR Scanner est utilisé pour créer des points de cartographie de profondeur qui, lorsqu’ils sont combinés avec des données de caméra et de capteur de mouvement, peuvent créer une “compréhension plus détaillée d’une scène” selon Apple.

À quoi pourrait servir un scanner LiDAR?

Les applications propriétaires et tierces pourront profiter d’une cartographie de la profondeur plus précise.

Parmi les fonctionnalités existantes d’Apple, LiDAR aura le plus grand impact sur la réalité augmentée (RA) et le propre framework ARKit d’Apple. Apple indique que le nouveau scanner LiDAR permettra un placement instantané des objets, indiquant que les utilisateurs n’auront pas besoin de “scanner” leur environnement avant le chargement d’une application AR.

Outre les améliorations de la capture de mouvement et de l’occlusion des personnes, le scanner LiDAR rendra également l’application Measure beaucoup plus rapide et plus précise. La mesure comprendra désormais une nouvelle vue de règle pour des mesures plus granulaires à l’avenir également.

Bien qu’Apple ne l’ait pas spécifiquement mentionné, LiDAR améliorera également la photographie. Prenez le mode portrait, que l’iPad Pro 2018 ne prend en charge qu’en mode face avant. Avec une carte de profondeur 3D réelle d’une zone au lieu d’utiliser des calculs basés sur l’objectif pour déterminer la profondeur, Apple pourrait ajouter le mode Portrait orienté vers l’arrière à l’iPad Pro et améliorer la précision et la vitesse de la fonctionnalité.

Le LiDAR arrive-t-il sur d’autres appareils?

Le scanner LiDAR d’Apple a été lancé pour la première fois sur le nouvel iPad Pro 11 et 12,9 pouces, comme on le disait précédemment. Mais le système devrait également arriver sur certains iPhones 2020 également.

Les dernières informations, tirées du code dans une fuite iOS 14, suggèrent qu’une caméra à temps de vol arrivera à la fois sur “iPhone 12 Pro” et “iPhone 12 Pro Max” cette année.

Sur ces appareils, un scanner LiDAR apportera également les mêmes améliorations aux applications ARKit et à la photographie. Mais combiné à la technologie Ultra Wide Band, il peut également être utile dans des applications telles que la navigation intérieure et le suivi des articles.

LiDAR pour les applications véhiculaires

LiDAR est un nouvel ajout aux appareils portables d’Apple, mais la société technologique Cupertino les utilise activement depuis des années dans d’autres applications. Des véhicules Apple équipés de capteurs LiDAR ont été repérés en Californie dès 2015. La technologie est considérée comme un élément crucial du développement des véhicules autonomes, en particulier pour qu’ils puissent analyser avec précision leur environnement.

Au milieu des rumeurs sur le projet Titan et la “voiture Apple”, la société semble investir régulièrement dans le LiDAR et d’autres recherches connexes pour les applications automobiles, y compris une multitude de demandes de brevet liées à la technologie.

Et dans un rare exemple public de ses recherches, Apple a également publié un document de recherche en 2017 détaillant les systèmes de reconnaissance d’objets 3D basés sur LiDAR pour les voitures autonomes. Essentiellement, le système exploite la cartographie en profondeur du LiDAR et le combine avec les réseaux de neurones pour améliorer considérablement la capacité d’une voiture autonome à “voir” son environnement et les dangers potentiels.