Ce que vous n’obtenez pas avec le nouvel iPhone SE

La nouvelle deuxième génération d’iPhone SE 2020 d’Apple à bas prix est un excellent rapport qualité-prix pour tout ce qu’elle vous offre. Mais, pour atteindre ce prix de 399 $, vous renoncez à de nombreuses fonctionnalités clés qui distinguent la gamme iPhone.

L’iPhone SE (à droite) est exceptionnel, mais il n’a pas le Face ID, les caméras ou la qualité d’écran des autres modèles

Le nouvel iPhone SE a une caractéristique particulière qui vous fera revenir encore et encore lorsque vous le comparerez à d’autres iPhones. C’est moins cher. Si vous achetez tout neuf et directement d’Apple, l’iPhone SE coûte 200 $ de moins que son rival le moins cher.

C’est une différence tellement importante qu’elle doit faire de l’iPhone SE le seul iPhone que certaines personnes peuvent se permettre. Même si vous pouvez également vous étendre confortablement vers un iPhone plus cher, cette différence de prix est suffisante pour que vous pesiez ce qui vaut vraiment votre argent et ce qui ne l’est pas.

Car bien que le nouvel iPhone SE soit une combinaison extrêmement attrayante de fonctionnalités et de prix, il n’a pas toutes les fonctionnalités auxquelles vous pouvez être habitué dans un iPhone. Et ces fonctionnalités manquantes pourraient vous faire considérer un modèle plus cher, ou elles pourraient contribuer à votre décision de rester avec l’iPhone que vous possédez déjà.

Vous n’obtenez pas TrueDepth et Face ID

Touch ID est aussi impressionnant aujourd’hui sur le nouvel iPhone SE qu’il l’était lors de ses débuts sur l’iPhone 5S en 2013. Il est rapide, sécurisé et, en plus de déverrouiller rapidement votre téléphone, il vous permet de payer rapidement des biens ou des services avec Apple Payer.

Cette technologie a sept ans, cependant, et dès le lancement de l’iPhone SE, précisément un iPhone dans toute la gamme l’a. Tout le reste de la gamme actuelle d’Apple utilise Face ID et pour la plupart, c’est mieux. Bien mieux.

Face ID est plus sécurisé, plus difficile à pirater et, depuis sa génération d’origine dans l’iPhone X, est devenu plus rapide que Touch ID. En ce moment avec le coronavirus, nous avons le problème que les visages avec un masque ne peuvent pas être reconnus de manière fiable, mais en général, regarder votre iPhone est devenu beaucoup plus rapide que d’appuyer sur le bouton d’un bouton et d’attendre.

De plus, il y a des gens qui trouvent que Touch ID n’est pas fiable. Cela peut être dû aux cas que leurs employeurs exigent qu’ils utilisent, cela peut être parce que votre doigt est humide ou en sueur. Quelle que soit la raison, Touch ID peut frustrer les personnes qui ne rencontrent aucune difficulté avec Face ID.

Donc, pour plus de commodité, de rapidité et de sécurité, Face ID est une bonne raison d’acheter un iPhone différent. Vous avez le choix entre l’iPhone XR à partir de 599 $, l’iPhone 11 à 699 $, l’iPhone 11 Pro à 999 $ et l’iPhone 11 Pro Max à 1099 $.

Pour vous éviter de compter, ces prix varient de 200 $ à 700 $ de plus qu’un iPhone SE. En d’autres termes, pour le prix d’un iPhone 11 Pro, vous pouvez acheter deux modèles d’iPhone SE et avoir suffisamment de monnaie pour obtenir un étui.

Taille de l’écran

C’est un domaine où l’iPhone SE, aussi bon soit-il, manque de quelque manière que ce soit. Si vous êtes quelqu’un qui aime le plus ancien, plus petit écran de 4 pouces, celui de 4,7 pouces de l’iPhone SE est plus différent qu’il n’y paraît. C’est la différence entre pouvoir travailler le téléphone d’une seule main et non.

Ensuite, si vous aimez les écrans plus grands, comme tant de gens, vous devez voir l’écran de l’iPhone SE de 4,7 pouces comme dérisoire. L’iPhone XR et l’iPhone 11 ont des écrans de 6,1 pouces, tandis que l’iPhone 11 Pro en a un de 5,8 pouces.

Même ceux-ci ne se comparent pas vraiment aux modèles plus grands, ou à ce que l’on appelait les plus. L’iPhone 11 Pro Max actuel dispose d’un écran de 6,5 pouces – et c’est maintenant votre seul choix pour un facteur de forme plus grand. L’iPhone SE n’a vraiment remplacé que l’iPhone 8, mais son lancement a également vu le plus gros iPhone 8 Plus disparaître.

L’iPhone 8 Plus était en fait plus gros, physiquement, que l’iPhone 11 Pro Max, mais ce n’est peut-être pas une grande perte pour la gamme car ce boîtier plus grand contenait un écran relativement plus petit. L’iPhone 8 Plus avait un écran de 5,5 pouces dans un châssis légèrement plus grand que l’iPhone 11 Pro Max avec son 6,1 pouces.

Cet ancien iPhone 8 Plus était également beaucoup plus grand que l’iPhone 11 Pro, atteignant 6,24 pouces par 3,07 pouces par rapport au 5,67 pouces par 2,81 pouces du nouvel iPhone.

La raison pour laquelle même le 11 Pro peut avoir un châssis plus petit mais un écran plus grand est dû au fait que les nouveaux téléphones ont un affichage presque bord à bord. L’iPhone 8 Plus et le nouvel iPhone SE ont tous deux des cadres épais à l’ancienne autour de l’écran.

Vous pouvez toujours acheter un iPhone 8 Plus auprès de revendeurs où il coûtera généralement environ 499 $, soit environ 600 $ de moins que le seul autre modèle à grande échelle, l’iPhone 11 Pro Max.

Résolution d’écran

L’iPhone SE est à plusieurs reprises considéré comme l’ancien iPhone 8 avec un nouveau matériel interne, mais en fait, son écran remonte beaucoup plus loin que cela. En termes de taille physique, de résolution et de technologie, l’écran de l’iPhone SE 2020 est presque le même que celui de l’iPhone 6 ou iPhone 6S de 2014/15. La seule différence est que la version de l’iPhone SE prend en charge True Tone afin qu’elle modifie les niveaux de couleur en fonction de votre environnement.

Cependant, au cours des six années écoulées depuis l’iPhone 6, les écrans ont évolué. Ils sont bord à bord, ou presque, et au lieu de l’ancien panneau d’affichage LCD, beaucoup d’entre eux utilisent OLED. Cette technologie offre un meilleur noir et globalement un contraste amélioré.

Ce n’est pas comme si la différence était encore proche. Là où l’iPhone SE a un rapport de contraste de 1 400: 1, l’iPhone 11 Pro offre 2 000 000: 1. Pas question, les écrans de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max sont meilleurs que ceux de l’iPhone SE. Ils sont également plus brillants sur l’iPhone 11 Pro, à 800 nits au lieu de 625 nits sur l’iPhone SE.

Aussi claires que soient ces différences lorsque vous tenez les iPhones les uns à côté des autres ou que vous rétrogradez, il n’y a aucun autre moyen de voir l’écran SE comme un problème. Il est clair, lumineux et net, et si les autres modèles sont plus clairs, plus brillants et plus nets, cela ne rend pas l’écran de l’iPhone SE particulièrement pauvre.

Les caméras sont un problème

C’est un autre domaine où il n’y a aucune comparaison. L’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max sont livrés avec un système de triple caméra à l’arrière, et les trois objectifs sont excellents. Ils sont 12MP et offrent une commutation transparente entre leurs appareils photo Wide, Ultra Wide et Téléobjectif.

L’iPhone SE a une caméra à l’arrière. C’est un appareil photo 12MP, et il est large, mais c’est un appareil photo et c’est votre lot.

Sauf que, bien sûr, tous les iPhones ont également une caméra frontale. Ici, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max sont meilleurs que l’iPhone SE, ou tout autre modèle d’ailleurs. La caméra frontale ou selfie d’un iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max est une caméra 12MP aussi capable de filmer des vidéos 4K que les caméras arrière.

Avec l’iPhone 11 Pro ou l’iPhone 11 Pro Max, et exclusivement avec ces téléphones, vous pouvez aussi bien filmer des vidéos d’avant en arrière. Si vous faites une vidéo YouTube où vous parlez à la caméra, c’est une différence qui signifie que vous pouvez vous regarder sur l’écran du téléphone pour vous assurer que vous êtes bien cadré. Cela signifie que vous pouvez utiliser une application Teleprompter directement avec l’objectif selfie.

Pour l’iPhone SE, vous obtenez juste une caméra frontale ou selfie 7MP. C’est bon. Nous avons eu pire. Mais la différence est notable, et cet appareil photo est vraiment juste pour les appels vidéo.

Cela dit, l’iPhone SE s’améliore considérablement par rapport à l’ancien iPhone 8. Son appareil photo comprend des effets d’éclairage portrait jamais vus sur cette taille de téléphone.

D’où Apple attend de vous

Apple a longtemps maintenu une page de comparaison sur son site Web où vous pouvez sélectionner jusqu’à trois modèles d’iPhone et lire les spécifications de base de chacun pour comparer. Cependant, avec le lancement de l’iPhone SE, il est allé plus loin et a créé une page dédiée à la mise à niveau pour comparer ce nouveau téléphone avec certains autres.

En plus d’une liste côte à côte des spécifications, cette page de comparaison explique les différences que vous ressentirez réellement. Ainsi, par exemple, si vous choisissez de comparer le nouveau SE à un iPhone 8, il vous indiquera d’abord qu’il y a une différence dans le processeur.

L’iPhone SE dispose d’une puce Apple A13 Bionic qui, selon la comparaison, signifie que le téléphone est “beaucoup plus rapide lors du lancement d’applications, de l’exploration de la réalité augmentée ou du combat à l’épée sur des motos”. Il énumère ensuite les détails, indiquant que la vitesse du processeur A13 Bionic est comprise entre 1,4 et 2 fois celle de l’A11 Bionic dans l’iPhone 8.

Ce qui est peut-être plus important, cependant, c’est ce que les téléphones Apple vous permet de comparer à l’iPhone SE. À partir de cette page de comparaison spéciale, par exemple, vous pouvez oublier de voir la différence entre le nouveau SE et l’iPhone 11. Ces informations sont disponibles et AppleInsider a tout fait pour que vous n’ayez pas à le faire, mais Apple sait que vous êtes provenant d’un ancien iPhone.

Cela a du sens. Personne ne va échanger un iPhone 11 Pro Max contre un iPhone SE. Mais vous pourriez très bien être indécis entre l’iPhone SE et l’iPhone 11, ou l’iPhone XR, et Apple ne vous y aidera pas. Nous pouvons, cependant.

Mettre à niveau ne signifie pas toujours améliorer

Tout comme Apple suppose que vous effectuez une mise à niveau à partir d’un ancien iPhone, nous faisons une présomption similaire. Et il y a une dernière fonctionnalité qui pourrait signifier que vous choisissez plutôt de rester avec tout ce que vous avez.

Car avec l’introduction de l’iPhone SE et l’abandon de l’iPhone 8, chaque modèle de la gamme actuelle d’Apple utilise Haptic Touch. Nous avons déjà déploré le fait qu’Apple ait abandonné l’ancien 3D Touch, mais il ne reviendra jamais, et la seule façon de l’avoir est de conserver un iPhone plus ancien.

Pourtant, autant que nous pouvons déchirer le nouvel iPhone SE pour ce qu’il n’a pas et ce que font les autres iPhones, votre choix d’achat sera finalement un compromis. En plus de choisir un modèle que vous pouvez vous permettre, il y a des problèmes quant aux fonctionnalités qui vous intéressent.

Et même si nous continuons à revenir à la façon dont l’iPhone SE commence à seulement 399 $, ce ne sera pas un succès simplement parce que c’est l’iPhone le moins cher disponible. L’iPhone SE va être un succès car c’est une combinaison vraiment superbe de prix et de performances.

