Ce que vous obtenez pour 1000 $ – Mac mini et MacBook Air contre iPad Pro

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel appareil Apple et que vous travaillez sur un budget, vous avez peut-être plus d’options que vous ne le pensez. Voici notre guide utile sur la façon de tirer le meilleur parti de votre argent.

Bien que nous ayons souvent tutu ceux qui disent que les produits Apple sont prohibitifs dans le passé, il y a un faible air de vérité. À un seul prix, vous ne pourrez pas vous acheter l’un des produits haut de gamme d’Apple, comme le MacBook Pro. Néanmoins, si vous n’avez pas besoin d’une machine haut de gamme, il n’y a aucune vraie raison de dépenser l’argent supplémentaire pour la puissance que vous n’utiliserez pas.

Vous pouvez absolument obtenir un ordinateur ou une tablette Apple de qualité pour 1000 $.

Ce que tu ne vas pas obtenir

À 1000 $, vous allez devoir vous en passer. La majeure partie de ce que vous allez sacrifier est du stockage – ces gigaoctets peuvent coûter très cher. Pourtant, avec une pléthore d’options de stockage cloud disponibles, y compris les propres plans d’abonnement au stockage iCloud d’Apple, cela ne signifie pas que vous aurez du mal à stocker.

Vous prendrez également un coup sur la puissance de traitement. Pour ceux qui utilisent un logiciel de conception professionnelle, de montage vidéo ou audio, cela peut être un non-go. Cependant, pour l’utilisateur moyen, vous n’avez pas besoin de dépenser plus pour ce que vous n’utiliserez pas.

Choisir un MacBook Air

Le MacBook Air est une machine d’introduction parfaite pour les nouveaux venus sur Mac. Il est également idéal pour les étudiants et ceux qui voyagent fréquemment. Les utilisateurs occasionnels d’ordinateurs qui recherchent simplement quelque chose qui leur permettra de regarder des vidéos et de naviguer sur Internet apprécieront également le prix inférieur du MacBook Air.

Bien sûr, ce n’est pas un MacBook Pro, mais personne ne s’y attendait. Si vous n’utilisez aucun programme haut de gamme, comme Final Cut Pro ou Logic Pro, vous n’avez probablement pas besoin d’un MacBook Pro. Et même si vous l’êtes, le MacBook Air fera toujours le travail, si vous êtes prêt à attendre un peu plus longtemps.

Pour 999 $, avant les taxes, bien sûr, vous pouvez vous procurer un modèle de base MacBook Air. Vous aurez le choix entre le gris sidéral, l’argent ou l’or pour votre finition. Il possède un écran Retina de 13 pouces avec la technologie True Tone Color, Touch ID, un trackpad Force Touch, un clavier magique rétro-éclairé et des graphiques Intel Iris Plus. Deux ports Thunderbolt 3 vous permettent de le maintenir chargé et de brancher tous les périphériques – tels que les disques durs externes ou les moniteurs – dont vous pourriez avoir besoin.

À la base, il est livré avec un processeur i3 bicœur à 1,1 GHz qui dispose d’un Turbo Boost allant jusqu’à 3,2 GHz – plus que suffisamment de puissance pour naviguer sur Internet et diffuser des vidéos. Pour 100 $ supplémentaires, vous pouvez vous procurer un processeur Intel Core i5, ce qui n’est pas une mauvaise idée si vous êtes prêt à casser un peu le budget.

Vous obtiendrez 256 Go de stockage, ce qui pourrait être un peu serré si vous stockez beaucoup d’images ou de musique. Notre solution pour cela est de consulter les plans de stockage iCloud proposés par Apple. Pour 0,99 $ par mois, vous pouvez obtenir 50 Go de stockage supplémentaire. À 2,99 $ par mois, vous obtiendrez 200 Go de stockage. Parce qu’il s’agit du propre système de stockage cloud d’Apple, il s’intégrera de manière transparente à votre MacBook Air et à tous vos autres produits Apple.

La configuration de base à 999 $ comprend 8 Go de mémoire LPDDR4X à 3733 MHz, ce qui est encore plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs occasionnels. Ce n’est pas censé être une plate-forme de jeu haut de gamme, ni conçu comme un ordinateur professionnel créatif. Mais plus vous disposez de mémoire, plus vous pouvez exécuter d’applications simultanément et plus votre Mac fonctionnera mieux. La mise à niveau vers 16 Go de RAM est coûteuse, cependant, et vous coûtera 200 $ supplémentaires.

Pointe: Si vous magasinez avec un budget limité, les offres sur les modèles de clôture de MacBook Air peuvent vous amener bien en dessous du prix de départ de 999 $ du MacBook Air 2020.

Choisir un Mac mini

Mac mini 2018

Si vous n’êtes pas concerné par la portabilité, le Mac mini est un choix de premier ordre. Son faible encombrement signifie qu’il peut s’adapter à presque n’importe quel bureau, et la possibilité de mettre facilement à niveau la RAM par vous-même vous donne quelques options pour plus tard.

Si vous possédez déjà un clavier, une souris et un moniteur – comme beaucoup d’entre nous le font déjà – vous aurez même un peu plus à jouer. Sinon, il est tout à fait possible d’attraper tous les périphériques nécessaires tout en glissant sous 1000 $.

Si nous supposons que vous devrez acheter les extras, votre meilleur pari est d’aller avec le modèle de base à 799 $. Ce n’est pas superflu, mais pour l’utilisateur moyen, c’est une excellente petite machine.

Le prix comprend un processeur Intel Core i3 quadricœur de 3,6 GHz à 8e génération, parfait pour la navigation sur Internet, la diffusion de vidéos en continu et l’utilisation modérée de jeux et de logiciels. Bien sûr, vous n’allez pas exécuter Logic Pro et Final Cut ensemble en même temps à n’importe quel niveau de performance, mais si vous faites des achats économiques pour un Mac, il y a de fortes chances que vous n’allez pas le faire en tous cas.

Il est également livré avec 8 Go de RAM DDR4 à 2666 MHz, ce qui est suffisant pour la plupart des tâches, et si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre à niveau jusqu’à 64 Go de RAM par vous-même à l’avenir.

Le modèle de base dispose d’un SSD de 256 gigaoctets, qui pourrait se remplir rapidement si vous stockiez beaucoup de musique ou de photos dessus. Cependant, comme avec le MacBook Air, nous vous suggérons de consulter les plans de stockage iCloud proposés par Apple.

Si vous possédez déjà un moniteur, un clavier et une souris, le Mac mini propose des mises à niveau que vous pouvez choisir qui vous placent toujours en dessous de votre budget de 1000 $.

Pour 200 $ supplémentaires, vous pouvez doubler votre RAM de 8 Go à 16 Go, mais il peut être plus rentable de remplacer la RAM vous-même si vous ne craignez pas d’ouvrir la machine.

Vous pouvez mettre à niveau le stockage à 512 Go pour 200 $, ce qui peut convenir à certains utilisateurs mieux qu’un programme de stockage iCloud. Cela est particulièrement vrai si vous devez travailler sans connexion Internet pendant une longue période.

Pour 300 $ supplémentaires, vous pouvez augmenter le processeur en un processeur Intel Core i7 à 8 cœurs 3,2 GHz à 8e génération (Turbo Boost jusqu’à 4,6 GHz). Cela rendra le Mac mini beaucoup plus puissant. Si vous prévoyez d’utiliser un logiciel de mise à niveau du processeur, comme la suite créative d’Adobe, Final Cut Pro, Logic Pro ou tout autre programme de modélisation 3D, c’est la mise à niveau que vous devez prendre. Cela fait également du Mac mini une machine de jeu plus viable.

Pointe: Des offres de liquidation sont en cours sur les modèles Mac mini 2018, avec des prix aussi bas que 629 $.

Choisir un iPad Pro

L’iPad Pro 11 pouces 2020.

Certaines personnes pourraient se moquer du concept de choisir un iPad plutôt qu’un MacBook, mais beaucoup de gens ont constaté qu’un iPad peut faire tout ce dont ils ont besoin et s’intégrer bien mieux dans la vie qu’un ordinateur traditionnel.

Si vous possédez un iPhone depuis un certain temps, il y a de fortes chances que vous possédiez de nombreuses applications qui seront transférées sur iPadOS, qui est l’une des meilleures choses de l’écosystème Apple. Et de nos jours, de nombreux développeurs créent des versions compatibles iPad de leur logiciel de bureau – Microsoft a récemment fait cela avec Microsoft Office et Adobe transfère également certains de leurs programmes les plus populaires sur iPadOS.

De nombreux artistes, par exemple, trouvent qu’un iPad Pro fonctionne mieux pour eux. Des programmes comme Procreate, Adobe Fresco, Pixelmator Pro et la suite de produits Affinity sont tout aussi bons, sinon meilleurs, que leurs homologues de bureau. Et, bien sûr, Apple Pencil offre une fantastique expérience de dessin à l’écran pour une fraction du coût d’une configuration Cintiq.

Les étudiants, les voyageurs fréquents et les utilisateurs occasionnels d’ordinateurs peuvent également constater que l’iPad Pro fonctionne tout aussi bien qu’un ordinateur complet. Même le rédacteur d’AppleInsider Wes Hilliard fait son travail exclusivement à partir d’un iPad Pro.

Si vous êtes déjà à l’aise avec l’iPad ou si vous pensez que vous pourriez le faire fonctionner pour vous, vous aurez un peu plus de marge de manœuvre que vous ne le feriez avec le MacBook Air.

Si vous voulez en avoir pour votre argent, nous vous suggérons fortement de vous en tenir à l’iPad Pro 11 pouces. Non seulement il a les mêmes spécifications que son frère légèrement plus grand, mais nous sommes également prêts à parier que vous ne manquerez même pas l’espace d’écran supplémentaire une fois que vous aurez vécu avec lui pendant un certain temps.

Parlons donc du type d’iPad Pro que vous pouvez obtenir pour 1000 $.

Pour 799 $, vous pouvez obtenir un iPad Pro 11 pouces avec 128 gigaoctets de stockage. Si vous vouliez vous arrêter là, vous arriveriez bien en deçà du budget. Cette option est également idéale car elle vous laisse plus qu’assez d’argent pour acheter un Apple Pencil de deuxième génération, qui coûte 129 $. L’ajout d’Apple Pencil est fortement recommandé pour les artistes et les types créatifs – il n’y a tout simplement rien de comparable à l’utilisation des deux ensemble.

Selon la taxe de vente dans votre région, vous devriez quand même glisser en toute sécurité à moins de 1 000 $ pour la paire. Vous pouvez même avoir assez d’argent pour un hamburger et des frites.

Vous n’avez pas besoin de l’Apple Pencil, mais vous souhaitez étendre encore plus les capacités informatiques de l’iPad Pro? Vous pouvez vous procurer le Smart Keyboard Folio pour 179 $, ce qui pousse le prix total à 978,00 $ avant taxes – bien sûr, vous dépasserez probablement votre budget, mais un clavier transforme un iPad Pro en une machine entièrement différente.

Si vous décidez de ne pas acheter l’Apple Pencil ou le Smart Keyboard Folio, vous pouvez mettre à niveau votre iPad Pro de 128 Go de 11 pouces pour inclure des capacités cellulaires, parfaites pour la personne qui voyage ou pour ceux qui ont coupé le câble traditionnel en faveur d’un plan de transporteur mobile. Cela augmente le coût à 949,00 $ avant taxes, ce qui peut dépasser le seuil de 1000 $ de quelques dollars.

Si vous avez besoin d’un écran plus grand, vous pouvez obtenir le modèle iPad Pro 128 Go de 12,9 pouces pour 999 $ avant taxe de vente. Il ne laisse aucune place à des fioritures, vous devrez donc casser le budget de manière significative si vous voulez qu’un crayon Apple ou un clavier accompagne votre achat.

Pointe: Des réductions à trois chiffres sont également disponibles sur les iPad Pro de clôture 2018.

Quel choix vous convient le mieux?

Comme pour toute autre analyse de ce que vous devriez obtenir pour n’importe quelle valeur monétaire définie, tout se résume à un cas d’utilisation.

Si vous êtes créatif, un iPad Pro couplé à un crayon Apple est difficile à battre. Il est également plus facile à utiliser dans des endroits où vous ne pourrez peut-être pas utiliser un ordinateur portable confortablement.

Si vous devez utiliser une multitude d’applications de bureau ou si vous êtes simplement plus à l’aise sur un ordinateur portable, le MacBook Air fonctionnera bien pour vous. Le Mac mini vous offre plus de puissance pour le dollar que le MacBook Air, mais il est attaché à un ordinateur de bureau.

Et peu importe ce que vous achetez, les modèles Apple récemment annoncés peuvent être de bonnes affaires, lorsque vous savez lesquels vous conviennent.

Pour les dernières offres sur Mac, iPad et accessoires, assurez-vous de consulter l’AppleInsider Guide des prix Apple, qui est mis à jour tout au long de la journée.